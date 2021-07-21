Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обратился в Госкомтелерадио Украины с просьбой наказать шесть телеканалов за трансляцию фильмов на русском языке. В список «нарушителей» вошли телеканалы «Интер», «Украина», ICTV, «Мега», НТН и К1.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цензура

Чиновник отметил, что на «Интере» зафиксировали сразу шесть «нарушений» — демонстрировался сериал «Следствие вели», мультфильм «Лисица и заяц», фильмы «Гостья из будущего», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон».

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Новость обсудили в социальной сети Facebook на странице издания «Шарий.net». Многие отметили, что из-за политики украинизации, которую проводит украинская власть, украинское телевидение люди не смотрят. Были и те, кто отметил, что если дублировать советские фильмы и мультфильмы на мову, то фильмы и мультфильмы, озвученные известными советскими актерами, теряют свою значимость. Встречались и те, кто отметил, что советские фильмы являются неким «общим кодом», который власти пытаются ликвидировать.

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«Слушайте, люди, что вы возмущаетесь! Этого и добиваются. Кто вообще смотрит это украинское ТВ? Ну? Та пусть хоть закроют все каналы. Пофиг!» — отреагировала Элла И.

«Всеми силами заставляют народ смотреть всё через интернет или спутники. А потом удивляются, что дичь, которую они несут через зомбоящик, на народ перестала действовать», — пишет Михаил П.

(сс) Ilya Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь

«Креминь хочет окончательно убить украинское ТВ. Если включали раньше из-за фильмов, то теперь вообще незачем. «Патриотам» советские фильмы на любом языке не нужны. Ну, а мы эту дичь смотреть не будем, ясное дело…» — добавила Валентина Н.

«Наши советские фильмы — это общий код. Убери фильмы, книги, общих узнаваемых героев, ушедшие в народ цитаты — общий код исчезнет. Этого добиваются», — отметил Алексей Д.

«А дубляж кто будет делать? И «Винни Пух» заговорит голосом [украинского исполнителя] Потапа? А «Ну погоди» кто будет кричать? Своего качественного контента нету. А если и есть, то и тот дублировать нужно, фильмы и мультфильмы, на которых выросли, которые узнаваемые по голосам, интонациям известных с детства актёров или запретить, или дублировать…» — написал Александр Маркович.

«Вот именно! Отнять у «Винни Пуха» леоновские интонации или у «Шерлока Холмса» ливановскую хрипотцу ‑ и нет уже того персонажа», — ответила Александру Марковичу Вита К.

«Как можно продублировать «Винни Пуха», «Холмса»? Раневская, Леонов, Ливанов, Боярский, Джигарханян и многие другие — неподражаемы. Без их голосов и фильм уже не тот. Я как-то посмотрела мультики 50−60 годов в дубляже. Сколько лет прошло, а я помню все интонации голосов старых актеров. Пришлось искать оригиналы. Только тогда получила удовольствие от просмотра», — поддержала беседу Людмила Ц.

Цитата из кф Шерлок Холмс и доктор Ватсон. реж Игорь Масленников. 1979. СССР Это же элементарно, Ватсон!

«Это ж надо, десятки людей за госденьги сидят и сутками выискивают русскую речь по телеку. Уму непостижимо, до чего дожились! Или Павлики Морозовы украинского розлива пишут доносы?» — возмутился Валерий В.

«Ну вот, нацизм продолжает свое шествие. В «свободной и демократичной» Украине окончательно запрещено смотреть что-либо по тв на русском языке», — подытожил Олег Н.

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Напомним, ранее сообщалось, что министерство культуры Украины выделило 12 млн 800 тыс. гривен на мультфильм «Кузюк», который посвящен отхождению газов у детей, а главным героем мультфильма является мягкая игрушка.