Администрация президента США Джо Байдена призвала дружественную ей Украину не поднимать вопрос «Северного потока — 2» после напряженных переговоров с ФРГ, сообщает Politico.

Клод Верлинд. Марионетки

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Новость в социальной сети Facebook обсудили на странице украинского политолога Михаила Чаплыги, а также на странице канала «112 Украина». Также новость обсудили на телеграм-канале «Наглый». Многие отметили, что США поступили с Украиной, как метрополия с колонией, что, по словам комментирующих, вовсе не удивительно, и об этом ранее Киев предупреждали.

«Украину снова задвигают, как и наши интересы», — написала Ганна М.

«А разве могло быть иначе? Украина, так или иначе, банановая республика… Я сразу вспоминаю слова Буша относительно штурма Капитолия и штурм Рады в Киеве 7 лет назад», — отметила Валерия В.

«Такого не было ни при одном бывшем президенте», — добавил Klim D.

«Хозяин сказал заткнуться и не вякать», — отреагировал Сергей Т.

«Я думаю, что они не «призывают», а приказывают «закрыть свои колониальные пасти»…» — добавил Денис.

«Когда? Когда наступит пик понимания у Зелебобы (Зеленского — О. П.), что Штаты нам не друзья и больше не надо делать вид, что мы равные партнеры?» — с недоумением отметил Ilya.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский

«Холопы должны не пыхтеть, а выполнять приказы хозяина беспрекословно. Что большой белый господин прикажет, то и будет Украина делать, а иначе он не подкинет на пропитание своим гауляйтерам и шуцманам», — с сарказмом пишет S.

«А ведь предупреждали о том, что скажут цыц!!! Много раз… [русские] предупреждали.‍ Вот и сказали. А то, по ходу, совсем берегов не видят эти «слуги» из новой политической нации. Пока украинские олигархи не наступают на интересы хозяина, то можно изображать «весь мир с вами». Но как только палку перегибают — цыц!!!» — добавила Ната Л.

«А чему вы удивляетесь? В 2014 неясно было?.. Использованную туалетную бумагу не хранят в библиотеке», — отреагировала Елена.

«А будете… [возникать], вам отрежут газ, кредиты, гумпомощь и многое другое. Будем как на Гаити, — нищие, но с оружием, — убивать друг друга уже за еду. Потому как всё, включая землю, уже продано…» — отметила читательница под псевдонимом Alisa Fox.

«Это такая независимость, которую власть с помпой будет праздновать?» — поинтересовалась Анна И.

«Показали место. Вы — никто и ничто! Жаль людей, но с папуасами, продавшими страну за безвиз, видно, так и надо…» — пишет Tetyana N.

«Так Америка с ЕС и затеяли всё, чтобы выкинуть из игры Украину…» — отметил Евгений П.

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Укладка газопровода «Северный поток — 2»

«Что и требовалось доказать. Из-за такой мелкой сошки, как наша Украина, взрослые дяди и тёти горшки бить не будут», — отреагировала Iren Borisovna P.

«Ну что? Показали место? И так будет во всём…» — пишет Зинаида С.

«Вот это я понимаю, «стратегический партнер», — с сарказмом добавил Александр М.

«Бумеранг в действии: народу рот закрывают, а теперь им заткнуться, причем на мировом уровне! Докатились, блин, правители!!!» — подытожила Ассия Д.

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Напомним, советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ситуация вокруг газопровода «Северный поток — 2» требует прояснения на самом высшем уровне.