Вашингтон, , 10:48 — REGNUM Администрация президента США Джо Байден призвала дружественную ей Украину не поднимать вопрос «Северного потока — 2» после напряженных переговоров с ФРГ, сообщает Politico.

Официальные лица США дали понять, что отказались от стремления остановить проект, известный как «Северный поток — 2», и теперь пытаются сдержать нанесенный ущерб, заключив грандиозную сделку с Германией. В то же время официальные лица администрации тихо призвали своих украинских коллег воздержаться от критики предстоящего соглашения с Германией, касающегося трубопровода.

По словам источников издания, официальные лица США указали, что публичное выступление против предстоящего соглашения может нанести ущерб двусторонним отношениям между Вашингтоном и Киевом. Официальные лица также призвали украинских коллег не обсуждать с Конгрессом потенциальные планы США и Германии.

Со своей стороны, высокопоставленный чиновник администрации опроверг эту информацию, отметив, что ситуация более сложная. Он тем не менее не стал представлять дополнительные сведения о переговорах официальных лиц США со своими украинскими коллегами.

Американские переговорщики и дипломаты дали понять, что отказались от попыток заблокировать строительство трубопровода «Северный поток-2», по которому будет доставляться дешевый природный газ из России в Германию и который источником огромной прибыли для Москвы.

Тем временем они пытались успокоить ключевого регионального партнера на Украине, который потеряет больше всего от окончательного завершения строительства трубопровода, и восстановить испорченные отношения США с Германией, которая поддерживает трубопровод. Как сообщает Reuters, президент Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель не пришли к соглашению о том, как решать этот вопрос, когда она посетила Вашингтон на прошлой неделе. Байден сказал после встречи с ней, что «хорошие друзья могут не соглашаться».

В рамках продолжающихся переговоров с Германией официальные лица США пытаются ограничить риски, которые трубопровод будет представлять для Украины и для европейской энергетической безопасности, отметил чиновник изданию. Он добавил, что американские и немецкие официальные лица ведут переговоры о трубопроводе и его влиянии на Украину. Они ищут способы уменьшить ущерб, который это наносит «молодой демократии».

В июне госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что завершение строительства трубопровода — это свершившийся факт. Высокопоставленный чиновник администрации подчеркнул, что США пришли к выводу, что санкции не смогут заблокировать завершение строительства трубопровода.

Позиция администрации расходится с большей частью Конгресса, а также с правительством Украины и другими восточноевропейскими союзниками, которые считают, что вмешательство США все еще может заблокировать завершение строительства трубопровода, который почти завершен. Четыре человека, знакомые с ситуацией, в том числе источник в Конгрессе с непосредственными знаниями, описали динамику на условиях анонимности для обсуждения деликатных вопросов.

По информации источников, официальные лица США оказывают давление на украинские власти с тем, чтобы те воздержались от критики окончательной сделки между США и ФРГ. Это давление встречает серьезное сопротивление. Источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил, что позиция Киева заключается в том, что санкции США могут остановить завершение проекта, если только администрация Байдена будет использовать их на этапах строительства и сертификации. Этот человек сказал, что Киев по-прежнему категорически против этого проекта.