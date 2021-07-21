Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров после громкого задержания верхушки управления ГИБДД в связи с расследованием дела о многомиллионных взятках до сих пор никак не отозвался на событие. Несмотря на то, что обычно глава Ставрополья по каждому поводу активно общается с подписчиками на своих страницах в соцсети Instagram, на этот раз жители края не дождались от него комментариев по поводу задержания начальника управления Госавтоинспекции Алексея Сафонова и еще ряда сотрудников ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

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Множество фотографий, сделанных в доме у задержанного главы управления ГИБДД, поразивших запечатленной на них безумной роскошью, в том числе золотыми унитазами, комментировали жители Ставрополья и многих других субъектов России, известные журналисты и политики. Нет только оценки громких задержаний от самого губернатора Владимирова.

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Из всех важных событий, выбранных им для комментариев 20 июля, он рассказал лишь о сводке по ситуации с коронавирусом на Ставрополье, встрече с министром образования Евгением Козюрой, на которой обсудил летний отдых детей и подготовку к новому учебному году, и о начале уборки сливы в садах ряда районов края.

Stavgorod.ru Владимир Владимиров — губернатор Ставрополья

Подписчики страницы Владимира Владимирова в Instagram разразились гневными комментариями, не дождавшись отклика на сообщение о возбуждении уголовного дела, по которому, по данным СКР, задержаны семь человек, а, по сведениям депутата Госдумы Александра Хинштейна (партия «Единая Россия»), всего проходят до 40 сотрудников управления ГИБДД. После громкого скандала лишился должности министра внутренних дел Сергей Щеткин, отправленный в отставку 20 июля.

«Про сливы — это круто! Когда в крае такое творится! Ай, молодца! Вся страна опешила от золотого унитаза начальника ГИБДД края, а тут про сливы!» — возмутился Виталий С.

«Хорошо, что у губернатора в ленте все хорошо — сливы, яблоки. Не место тут Лехиным (глава ГИБДД Алексей Сафонов. — ред. ИА REGNUM) золотым горшкам!» — согласился с ним 𝕬𝖑𝖑𝖑𝖊𝖝𝖊𝖎.

«Вот где наглость! Люди ждут объяснения, комментариев от губернатора о том, что Ставропольский край опять прославился, а у него сливы, ковид, встречи. Живет, как крот!» — возмутилась Любовь М. молчанием Владимирова.

Большинство подписчиков губернатора Ставропольского края требовали ответа на вопрос, что творится в его «королевстве». Многие возлагали ответственность за аресты и уголовные дела на самого Владимирова, который, по их мнению, почему-то не замечает того, что бросается в глаза простым гражданам: чиновники воруют, жизнь населения становится все хуже и тяжелее, а власти рапортуют в Москву о явных улучшениях по всем сферам.

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«Вы сейчас должны нам, жителям Ставропольского края, объяснить, что происходит. Или опять ничего не знаете?» — потребовала от губернатора одна из подписчиц, выразив мнение большинства комментаторов этой темы, ожидающих с нетерпением объяснений Владимирова.

«А за полгода что-то до фига проворовавшихся выявилось в крае! Хорошо это или плохо?» — недоумевает kurta. r_a.

«Вообще-то, мы, простые граждане, хотим услышать, как так получается, что в нашем крае, которым руководите Вы, происходят такие откровенно нехорошие вещи. И как так получается, что полиция, которая должна обеспечивать правопорядок, в полном составе под руководством начальника замечена в таком беспределе?» — присоединился к народу Алексей.

26.мвд.рф Начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов инспектирует подчинённых

«Люди ждут объяснений … Мы для них не люди … Спуститесь с небес и не верьте ни единому слову», — открыла глаза комментаторам Светлана, уверенная в том, что никто из представителей власти комментировать ничего не собирается.

«Это вообще происходит по всей стране, и нечего, все молчат. Это только чужие коррупционеры плохие, но не знакомые и родственники. Полстраны надо пересажать, если всё делать по-честному, ну, а пока только особо зажравшихся сажают. Думаю, чтобы запугать. А как воровали, так и воруют!» — считает Сергей З.

«Сафонов, Щеткин, Когарлыцкий, Васильев, Мурга, Лямин, Золотарев и многие другие… Не много ли за период вашего управления нашим краем?» — перечислила Екатерина Б. чиновников, в отношении которых на Ставрополье за последние месяцы были возбуждены уголовные дела.

«Да рабочую строительную бригаду пора формировать из них. Чтоб работали под конвоем. Как раз цену деньгам узнают», — предложил Panayot.

«Стесняюсь спросить — а начальник ГИБДД прошел вашу проверку на коррупцию буквально два месяца назад? И ещё животрепещущий вопрос — вы тоже с*ыте в золотой унитаз?» — поинтересовалась Лариса К.

«В крае воруют, строят золотые дворцы, а наш губернатор ни сном, ни духом! Какие-то задачи ставит перед министрами — «укради и со мной поделись», что ли? Только так, судя по нашим силовикам. И это только крупицы», — считает Анатолий Ш.

«У всех такое негодование по поводу начальства ГИБДД. Прямо вот жил честный коп с 2012 года, строил дворец. И никто ничего ни слухом, ни духом», — удивился наивности народа Олег.

«Полковники Ставропольского края живут, как шейхи в Арабских Эмиратах, не дом, а вернисаж», — сравнила Екатерина.

«После такой новости всех надо проверить! Все министерства Ставропольского края! Министерство образования в первую очередь! Надоели поборы в садах и школах! Деньги выделяются, а ничего не доводится!» — предложила Елена М. метод, который сам глава Ставрополья уже опробовал в марте 2021 года.

26.мвд.рф Начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов и личный состав ДПС

Тогда после ареста вице-премьеров Романа Петрашова и Александра Золотарева Владимиров отправил правительство в отставку и объявил антикоррупционную чистку в органах власти, пообещав взять на работу в новый состав правительства только лиц, не замешанных ни в каких преступлениях. Кстати сказать, многие из прежних министров сохранили свои должности.

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«Почему нельзя придумать такую ответственность: раз под носом у губернатора или мэра произошло такое хищение, как случай с Сафоновым, наказать всех в тройном размере, взыскать со всех в фонд пенсионеров и детских домов? А так никто ничего не знал, блаженные все, что ли?» — предложила решение проблемы Валентина М.

«Кто украдёт из казны больше, чем стоит метр верёвки, тот на этой верёвке повешен будет», — из указа Петра I. Вот, только так можно победить коррупцию в нашей стране!» — привела пример из истории Света Ю.

«Будьте мужиками чести! Освободите наш край от себя», — предложил губернатору и другим представителям власти Ершов 377.