В 2023 году на Украине могут отменить призыв на срочную службу в ВСУ. Об этом заявил председатель партии «Слуга народа», первый заместитель председателя фракции в Верховной раде Александр Корниенко 20 июля в интервью изданию «Украинская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По словам политика, согласно стратегии развития ВСУ, подписанной президентом Украины Владимиром Зеленским, срочная служба может быть заменена службой в резерве, что возможно с 2023 года.

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Новость в социальной сети Facebook обсудили на страницах канала «112 Украина» и издания «Шарий.net». Многие поддержали идею о контрактной армии. Иные задумались об источниках финансирования контрактной армии. Были и те, кто считает, что смысла в украинской армии без флота и авиации нет, а ВСУ может воевать лишь с мирным населением.

«У меня сын срочную служит. Но мое мнение таково, армия должна быть профессиональная, служить должны те, кто видит в войсках свое будущее, с достойной оплатой, и должны быть войска быстрого реагирования. Пусть будет 50 тысяч, но профессионалов. Моё мнение таково», — написала Ольга С.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдаты ВСУ

«Лично я вас поддерживаю. Сейчас молодежь служить не хочет. Правдами и неправдами стараются откосить от армии. Смысл в таком солдате есть? Только те, кто хочет. Мое тоже такое мнение», — ответила Ольге С. Ольга Ц.

«И так весь бюджет Украины уходит на армию. Куда еще больше? Пенсионеры и работающая молодежь живут в нищете из-за высокооплачиваемой армии», — также ответила Ольге С. Надежда Л.

«Столько, сколько отчисляется на «военный сбор» (на Украине с заработных плат и пенсий ежемесячно взимается так называемый «военный сбор». — М. Р.), можно было бы уже вполне контрактную армию содержать», — добавила Елена К.

«Если к военному сбору добавить средства из бюджета на МО (министерство обороны. — М. Р.), может хватить для содержания чужих вооруженных сил», — ответил Елене К. Владимир К.

«Войско (украинскую армию. — М. Р.) будет поддерживать дядя Сэм, пока у них будут тёрки с Россией. Как только договорятся, то Украину с ее войском выбросят… И наша контрактная армия лопнет, как мыльный пузырь…» — отреагировала Татьяна К.

«И правильно! Кто хочет быть защитниками финансовых воротил, тот пусть их и защищает. Страну все равно уже продали с потрохами», — отметила Елена Ч.

«Логично, раз денег за российский транзит газа (будет всё меньше и меньше), то откуда же возьмутся средства на содержание армии? Все будут «служить» по домам или в Польше на полях», — пишет Олег Валентинович.

«Ну да, сами придут служить, зарабатывать-то больше негде! Сейчас только на войне и зарабатывают», — добавила Наталья А.

«Лучше бы уже отменили. Внедрили бы контрактную профессиональную армию. Без обязательного всеобщего призыва. Сколько матерей были бы счастливы и сколько бы детей не погибли бы зазря», — считает Dana L.

«Нормальные матери туда (в Донбасс. — М. Р.) детей не пускают», — ответила ей Надежда Я.

«И правильно делают», — согласилась с мнением Надежды Я. Dana L.

«Земля продана, госпредприятия проданы, детей в садик водишь платно, медицина платная, институты платные. Так какой долг должны отдавать молодые мальчишки? Им государство ничего не дало, чтоб они были что-то должны», — отреагировала Ольга П.

U.S. Army Europe Images Солдат ВСУ

«Тут такая тёрка намечается, Британия и США хотят войны с Россией, а они призыв отменяют. А пушечное мясо где брать?» — поинтересовался Dmitriy B.

«Когда будет продан последний гектар украинской земли, армию можно переименовать в охрану и выдать всем охранникам новую форму», — отметил Алексей Ч.

«Призыв отменили ещё при Януковиче и без НАТО», — напомнил Андрей М.

«Та армия, которая сейчас в Украине, только может воевать со своими гражданами. С другим государством нечем воевать — ни танков, ни самолётов, ни флота…» — отметил Сергей Сергеевич.

«Да вообще бы распустили то, что на Украине называют армией. Ну, если нет ни флота, ни авиации. Зачем содержать то, что не может выполнять свои прямые обязанности?» — не понимает Сергей Евгеньевич.

«Довоюют до последнего украинца, а потом и призыв отменят», — подытожил Lobsang R.

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