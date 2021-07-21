Скандал в Ярославле — «личные интересы» мэра и обширный бизнес его жены
В Ярославле конфликт мэра и депутата закончился проигрышем градоначальника — суд отказал ему в удовлетворении иска о защите чести и достоинства, но на этом Владимир Волков останавливаться не планирует, обещая обжаловать вердикт Кировского суда. ИА REGNUM выяснило, из-за чего разгорелся конфликт, при чём тут Люберцы и каким бизнесом занимается супруга мэра.
Для справки: из официальной биографии Владимира Волкова следует, что он — уроженец Люберцев, имеет образование по специальностям «юриспруденция», а также «государственное и муниципальное управление». С 2004 года занимал руководящие должности в разных организациях. В 2013—2016 годах был главой городского поселения Красково Люберецкого района Московской области, в 2016—2018 годах возглавлял администрацию Переславля-Залесского. Должность мэра Ярославля (сначала в статусе и. о.) занимает с 3 октября 2018 года. Женат на Екатерине Волковой, с которой у него четверо детей. По итогам 2020 года задекларировал доход в размере 1 802 663,56 рубля, доход жены — 12 700 680 рублей. В собственности супруги числятся земельный участок площадью 3 тыс. кв. м, жилой дом на 66,7 кв. м, нежилое помещение на 475,2 кв. м, также в пользовании — три квартиры, жилой дом на 511,3 кв. м, земельный участок.
16 июля 2021 года Кировский районный суд Ярославля вынес по иску мэра к депутату муниципалитета Анатолию Каширину решение — отказать в удовлетворении. Речь шла о защите чести и достоинства, которые Волков посчитал попранными. Суд посчитал иначе. Этот вердикт мэр Ярославля планирует обжаловать.
Поводом для иска послужили слова депутата, сказанные во время заседаний. Депутат заявил о возможной личной заинтересованности главы города в действиях городских властей и подконтрольных организаций. Прозвучали там и «Люберцы». Казалось бы, при чём тут сегодня место рождения и службы Волкова? Но оказалось, с Подмосковьем у мэра до сих пор крепкие связи.
О мэре, его связях и активах
За мэром Ярославля Владимиром Волковым в ЕГРЮЛ числятся два актива, которые на сегодня ликвидированы. Первое — это статус ИП в сфере архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях. Зарегистрирован он был в Московской области, а действовал с 6 июня по 5 ноября 2013 года.
Также за Волковым с мая 2011 года числилось 33,3% доли в ООО «Неоторг», которое работало в Люберцах с 20 мая 2011 года до 5 июля 2019 года. Ликвидирована фирма была «в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности». Недостоверным ИФНС признала адрес нахождения. А вот ИНН, который уникален для каждого россиянина, у мэра и бизнесмена один и тот же.
Доверительным управляющим долей Волкова была Екатерина Евгеньевна Волкова — его супруга. Таким образом, действующий мэр юридически был владельцем бизнеса в Подмосковье с основным видом деятельности — «торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков». В декларации о доходах за 2018—2019 годы этот бизнес между тем не фигурировал.
Представляют интерес и бизнес-партнёры мэра Волкова. Оставшимися долями также с мая 2011 года владели директор Анна Бабикова и Динара Юнусова. Обе дамы имеют действующие компании в Подмосковье.
Бабиковой с марта 2020 года принадлежат 25% в ООО «Специализированный застройщик «Парус», которое работает на строительном рынке Подмосковья с 2013 года. Совладельцы также с марта 2020 года с равными долями — Виктор Медведев, Мали Азизов и Александр Горячев. Директор с апреля 2020 года — Дмитрий Александрович Горячев.
Интересный факт: Азизов также владеет весомой долей в ООО «Ключ здоровья», которое было создано в Ярославле в феврале 2019 года. Эта фирма имеет в городе 21 киоск по продаже артезианской воды. В 2020 году «Ключ здоровья» получил многомиллионный заём от АО «Ярославские энергосистемы», которое в 2003 году распоряжением комитета мэрии Ярославля получило статус АО. Единственным акционером до сих пор является комитет по управлению имуществом мэрии Ярославля. Помимо этого, среди соучредителей «Ключа здоровья» — бывший глава МУП «Люберецкий водоканал» Александр Алёшин. Одноимённый «Ключ здоровья» есть и в Люберцах, и с ярославским «однофамильцем» некоторые собственники у них общие.
У компании «Парус» в аренде с сентября 2014 года был земельный участок с кадастровым номером 50:22:0060705:88. По данным публичной кадастровой карты, этот надел расположен в Люберецком районе, в районе Казанской железной дороги и р. Пехорка, его площадь — 29 тыс. кв. м, разрешенное использование — для иных видов жилой застройки, по документу — для размещения объекта строительства производственно-складских помещений. Также уточняется, что объект — частная собственность и последние изменения в карту вносились в 2020 году. Данный надел фигурирует в иске комитета по управлению имуществом администрации городского округа Люберцы Московской области, которым с «Паруса» взыскивается долг за аренду земли «за период с 01 января 2019 года по 27 февраля 2019 года». В начале июля 2021 года дело было пересмотрено, и по нему заключили мировое соглашение.
В другом судебном споре данный участок фигурирует как проданный по договору купли-продажи от 26 декабря 2014 года, заключенному администрацией муниципального образования городского поселения Красково Люберецкого района Московской области и ООО «Парус». Того самого Красково, которым руководил в 2013—2016 годы Владимир Волков.
Любопытный факт: цена за участок в 29 тыс. кв. м была установлена как 15% от кадастровой стоимости — 15,8 млн рублей. При этом фирма получила отсрочку по платежу до 31 декабря 2015 года. Земельный участок был изъят из казны округа Люберцы постановлением администрации городского округа Люберцы
Возвращаясь к бывшим бизнес-партнёрам мэра Ярославля. Так, Анна Бабикова владеет ещё и 11% в ООО «ЖСИ Проект» (подготовка к продаже собственного недвижимого имущества).
При этом среди совладельцев этого актива — Светлана и Максим Тархановы. Данные последнего идентичны данным бывшего главы Рузы, который, по сведениям СМИ, в ноябре 2020 года устроился на работу в правительство Москвы, а уже в феврале 2021 года стал фигурантом уголовного дела.
У другого бизнес-партнёра мэра Ярославля — Динары Юнусовой в активе имеются доли в двух компаниях: 25% в ООО «Бриг» (покупка и продажа земельных участков) и 33,3% в ООО «Тепло-энерго» (обеспечение работоспособности тепловых сетей). Долей в последней компании владеет супруга мэра Ярославля Екатерина Волкова. Ей принадлежит 33,3%. Ещё столько же у ООО «Интех» Владимира Панферова.
Об активах супруги и её связях
Указанная как доверительный управляющий долей мэра Екатерина Волкова имеет обширные бизнес-активы в Московской области. Помимо статуса ИП, действующего с июня 2015 года в сфере недвижимости, у неё есть доли как минимум в шести компаниях.
Кроме упомянутого ранее «Тепло-энерго», это 100% в ООО «Титан» (торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием), 100% в ООО «Кедр» (аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, 2,9 млн рублей чистой прибыли за 2020 год), 100% в ООО «К 1» (торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках), в 2020 году в отчётности фигурирует чистый убыток при выручке 7,8 млн рублей), 100% в ООО «Техсервис-1» (техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, директор — Илья Яковец) и 50% в ООО «Свет+», работающем в сфере недвижимости. Второй совладелец актива — Наталья Луценко, имеющая с 2021 года статус ИП в Москве в сфере ресторанного бизнеса.
А вот благотворительный фонд помощи больным и бездомным детям «Радость жизни», в котором Волкова выступала соучредителем совместно с Алексеем Артамоновым, прекратил своё существование 9 февраля 2021 года. В ЕГРЮЛ стоит отметка — «ликвидация некоммерческой организации по решению суда».
Напомним, года два назад на открытой площадке была обнародована петиция с требованием отставки Волкова, её подписали 8792 человека. Горожане высказывали своё мнение, что мэр-варяг «довёл город до ручки». Например, в 2018 году, когда Волков только-только занял пост градоначальника, мэрия Ярославля внесла в муниципалитет проект решения, отменяющего ряд льгот. Удар был нанесён отнюдь не по самым обеспеченным слоям населения.