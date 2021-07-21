В Ярославле конфликт мэра и депутата закончился проигрышем градоначальника — суд отказал ему в удовлетворении иска о защите чести и достоинства, но на этом Владимир Волков останавливаться не планирует, обещая обжаловать вердикт Кировского суда. ИА REGNUM выяснило, из-за чего разгорелся конфликт, при чём тут Люберцы и каким бизнесом занимается супруга мэра.

City-yaroslavl.ru Мэр Ярославля Владимир Волков

16 июля 2021 года Кировский районный суд Ярославля вынес по иску мэра к депутату муниципалитета Анатолию Каширину решение — отказать в удовлетворении. Речь шла о защите чести и достоинства, которые Волков посчитал попранными. Суд посчитал иначе. Этот вердикт мэр Ярославля планирует обжаловать.

Поводом для иска послужили слова депутата, сказанные во время заседаний. Депутат заявил о возможной личной заинтересованности главы города в действиях городских властей и подконтрольных организаций. Прозвучали там и «Люберцы». Казалось бы, при чём тут сегодня место рождения и службы Волкова? Но оказалось, с Подмосковьем у мэра до сих пор крепкие связи.

City-yaroslavl.ru Анатолий Каширин (справа)

О мэре, его связях и активах

За мэром Ярославля Владимиром Волковым в ЕГРЮЛ числятся два актива, которые на сегодня ликвидированы. Первое — это статус ИП в сфере архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях. Зарегистрирован он был в Московской области, а действовал с 6 июня по 5 ноября 2013 года.

Также за Волковым с мая 2011 года числилось 33,3% доли в ООО «Неоторг», которое работало в Люберцах с 20 мая 2011 года до 5 июля 2019 года. Ликвидирована фирма была «в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности». Недостоверным ИФНС признала адрес нахождения. А вот ИНН, который уникален для каждого россиянина, у мэра и бизнесмена один и тот же.

Доверительным управляющим долей Волкова была Екатерина Евгеньевна Волкова — его супруга. Таким образом, действующий мэр юридически был владельцем бизнеса в Подмосковье с основным видом деятельности — «торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков». В декларации о доходах за 2018—2019 годы этот бизнес между тем не фигурировал.

Представляют интерес и бизнес-партнёры мэра Волкова. Оставшимися долями также с мая 2011 года владели директор Анна Бабикова и Динара Юнусова. Обе дамы имеют действующие компании в Подмосковье.

Бабиковой с марта 2020 года принадлежат 25% в ООО «Специализированный застройщик «Парус», которое работает на строительном рынке Подмосковья с 2013 года. Совладельцы также с марта 2020 года с равными долями — Виктор Медведев, Мали Азизов и Александр Горячев. Директор с апреля 2020 года — Дмитрий Александрович Горячев.

Admpereslavl.ru Владимир Волков с супругой Екатериной Волковой и детьми

У компании «Парус» в аренде с сентября 2014 года был земельный участок с кадастровым номером 50:22:0060705:88. По данным публичной кадастровой карты, этот надел расположен в Люберецком районе, в районе Казанской железной дороги и р. Пехорка, его площадь — 29 тыс. кв. м, разрешенное использование — для иных видов жилой застройки, по документу — для размещения объекта строительства производственно-складских помещений. Также уточняется, что объект — частная собственность и последние изменения в карту вносились в 2020 году. Данный надел фигурирует в иске комитета по управлению имуществом администрации городского округа Люберцы Московской области, которым с «Паруса» взыскивается долг за аренду земли «за период с 01 января 2019 года по 27 февраля 2019 года». В начале июля 2021 года дело было пересмотрено, и по нему заключили мировое соглашение.

В другом судебном споре данный участок фигурирует как проданный по договору купли-продажи от 26 декабря 2014 года, заключенному администрацией муниципального образования городского поселения Красково Люберецкого района Московской области и ООО «Парус». Того самого Красково, которым руководил в 2013—2016 годы Владимир Волков.

Возвращаясь к бывшим бизнес-партнёрам мэра Ярославля. Так, Анна Бабикова владеет ещё и 11% в ООО «ЖСИ Проект» (подготовка к продаже собственного недвижимого имущества).

При этом среди совладельцев этого актива — Светлана и Максим Тархановы. Данные последнего идентичны данным бывшего главы Рузы, который, по сведениям СМИ, в ноябре 2020 года устроился на работу в правительство Москвы, а уже в феврале 2021 года стал фигурантом уголовного дела.

Mosreg.ru Экс-глава Рузского района Московской области Максим Тарханов

У другого бизнес-партнёра мэра Ярославля — Динары Юнусовой в активе имеются доли в двух компаниях: 25% в ООО «Бриг» (покупка и продажа земельных участков) и 33,3% в ООО «Тепло-энерго» (обеспечение работоспособности тепловых сетей). Долей в последней компании владеет супруга мэра Ярославля Екатерина Волкова. Ей принадлежит 33,3%. Ещё столько же у ООО «Интех» Владимира Панферова.

Об активах супруги и её связях

Указанная как доверительный управляющий долей мэра Екатерина Волкова имеет обширные бизнес-активы в Московской области. Помимо статуса ИП, действующего с июня 2015 года в сфере недвижимости, у неё есть доли как минимум в шести компаниях.

Кроме упомянутого ранее «Тепло-энерго», это 100% в ООО «Титан» (торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием), 100% в ООО «Кедр» (аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, 2,9 млн рублей чистой прибыли за 2020 год), 100% в ООО «К 1» (торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках), в 2020 году в отчётности фигурирует чистый убыток при выручке 7,8 млн рублей), 100% в ООО «Техсервис-1» (техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, директор — Илья Яковец) и 50% в ООО «Свет+», работающем в сфере недвижимости. Второй совладелец актива — Наталья Луценко, имеющая с 2021 года статус ИП в Москве в сфере ресторанного бизнеса.

А вот благотворительный фонд помощи больным и бездомным детям «Радость жизни», в котором Волкова выступала соучредителем совместно с Алексеем Артамоновым, прекратил своё существование 9 февраля 2021 года. В ЕГРЮЛ стоит отметка — «ликвидация некоммерческой организации по решению суда».

Фото с личной страницы Вконтакте Мэр Ярославля Владимир Волков

Напомним, года два назад на открытой площадке была обнародована петиция с требованием отставки Волкова, её подписали 8792 человека. Горожане высказывали своё мнение, что мэр-варяг «довёл город до ручки». Например, в 2018 году, когда Волков только-только занял пост градоначальника, мэрия Ярославля внесла в муниципалитет проект решения, отменяющего ряд льгот. Удар был нанесён отнюдь не по самым обеспеченным слоям населения.