Мэрия Ярославля отменяет городские льготы

Ярославль, , 11:01 — REGNUM Мэрия Ярославля внесла в муниципалитет проект решения, отменяющая ряд льгот, которые сейчас финансируются из городского бюджета. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Большая часть отменяемых льгот сохранится только для малоимущих, а некоторые меры соцподдержки упраздняются совсем.

Со следующего года городские власти не будут выплачивать 500 рублей к дню пожилого человека вышедшим на пенсию бывшим чиновникам.

Отменяются все льготы за счет городского бюджета в городских банях (для детей, пенсионеров и инвалидов). Это связано с тем, что муниципальных бань больше нет — все они сданы в аренду. При этом арендованные у города бани самостоятельно предоставляют скидку в размере 35% для детей, пенсионеров и инвалидов. Ранее дети до 7 лет могли мыться бесплатно.

Отменяется компенсация части родительской платы в детских садах для детей, один из родителей которых погиб в боевых действиях. Дети ликвидаторов радиационных катастроф и матерей-одиночек будут получать компенсацию, только если семья будет признана малоимущей.

Изменятся правила по бесплатному питанию в школах. Его за счет бюджета города получали дети родителей-инвалидов, ликвидаторов радиационных катастроф, погибших в боевых действиях, матерей-одиночек, а также учащиеся спортивных классов. Они смогут получить бесплатное питание, только если докажут, что семья является малоимущей — такое право имеют все малоимущие.

Не будет компенсироваться плата за наем муниципального жилья коммерческого использования для детей-сирот. Отменяются льготы по оплате обучения в детских школах искусств, они сохраняться только для многодетных семей, признанных малоимущими.

Бюджет не будет компенсировать разницу между стоимостью нового и старого жилья жителям расселяемых аварийных домов. Отмена этой льготы связана с завершением программы по расселению ветхого и аварийного жилья.

Ряд отменяемых льгот касается проезда. Пожилые люди, награжденные государственными наградами, получают компенсацию расходов на проезд в общественном транспорте в размере 120 рублей в месяц. Эта компенсация сохраниться для тех, кто получал ее ранее. А вот все, кто выйдет на пенсию после 1 января 2019 года, смогут получать 120 рублей только если их доход является меньше прожиточного минимума. Для учащихся школ, техникумов и вузов сейчас месячный проездной билет продается за 40% от стоимости, в 2019 году его можно будет купить только за 50%.

Отменяется выплата социально благополучным семьям, которые родили одновременно троих и более детей, они получали из городского бюджета пособие до достижения трех лет.

Городские власти предусмотрели плавную отмену льгот. Так в сфере социального обеспечения и перевозки общественным транспортом они начнут действовать с 1 февраля 2019 года.

Что касается компенсаций и бесплатного питания в школах и детских садах, то льготы будут отменены только с 1 сентября 2019 года — то есть в новом учебном году.

Как говорится в пояснительной записке к проекту решения, в 2019 году бюджет планирует сэкономить на отмене льгот около 50 млн рублей — на их реализацию будет потрачено 154 млн рублей против 200 млн в 2018 году. В 2020 году экономия будет уже больше.

Не исключено, что депутаты муниципалитета Ярославля внесут поправки, которые скорректируют документ. Принять его планируется на заседании муниципалитета 19 декабря.

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