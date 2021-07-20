На Северном Кавказе появился новый куратор из числа вице-премьеров РФ. Решением премьер-министра РФ Михаила Мишустина контролировать процессы развития Северо-Кавказского федерального округа будет заместитель председателя правительства Александр Новак. Об этом решении 19 июля сообщил глава российского правительства, отметив, что ранее с просьбой об установлении кураторства над всеми округами обратился президент РФ Владимир Путин.

Гоголевский Ревизор. Иллюстрация

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Комментируя эту новость на странице губернатора Ставропольского края в Instagram, жители региона высказались о том, что не видят смысла в новом назначении. По мнению ставропольцев, есть полпред президента РФ в СКФО, ранее было специально созданное Министерство по делам Северного Кавказа, которое было упразднено в связи с отсутствием каких-либо значимых результатов, несмотря на большие бюджетные деньги, потраченные на организацию его деятельности, в том числе на зарплаты министру и чиновникам. Теперь появилось еще одно «око государево» в виде куратора.

«Полпред, куратор, губернатор… не многовато ли?» — усомнился Георгий Б.

«Господи! Да сколько же вас — подглядывающих и курирующих!» — согласилась с ним kalandia73.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Новак

«Куратор — это кто? А для чего тогда полпред?» — не понял смысла создания новой должности Рома.

«Полпред президента, кураторы, полпреды губернатора. Что меняется к лучшему? Да ничего, кроме количества! Когда перерастёт в качество? Ну вопрос, скорее, риторический», — заметила Лариса.

«Нужен ещё генкуратор, зам. генкуратора, куратор куратора и куратор куратора куратора. Русская классика», — сурово поиронизировала duginova_ra.

«А не до фига ли у нас отвечающих? Скоро им точно не за что будет отвечать с такой политикой губернатора и поддерживающих его, особенно по Кавминводам! Сплошные «свадебные генералы», а толку нет! Ессентуки — бальнеологический курорт федерального значения. Грязь, мусор, разбитые тротуары! Зато мэр регулярно подбрасывает какие-то безумные, слепленные на коленке проекты «благоустройства»! Особенно Лечебного курортного парка — сплошные новоделы, непонятно, кем нарисовано, и абсолютно не вписывающиеся в концепцию парка! Зато при поддержке губернатора», — заявила о наболевшем еще одна жительница края.

«Сколько должностей придумали, красота какая. Он остановит рост цен на все?» — сомневается Андрей Т.

«И что изменится? Ничего! А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь», — напомнила известную басенную мудрость Наталья С.

Ряд комментаторов высказал недоверие в связи с назначением на должность куратора из Москвы, не знакомого с ситуацией в регионах СКФО. На взгляд многих, было бы лучше, если бы за округом приглядывал кто-то из местных, знающих менталитет Кавказа. Кроме того, приезжие много воруют, считают жители региона. Они напомнили о приватизации бизнесменами и приближенными к политикам кругами некогда успешных крупных предприятий в субъектах округа, которые впоследствии развалились, оставив без работы сотни жителей СКФО.

«Нам не нужны москвичи, слишком аппетиты большие!» — заявила Светлана Ш.

«Этим кураторам наплевать, как и Владимирову! На всех с большой башни плюют, только для себя живут!» — уверена Оксана Г.

«А с нас брать уже нечего! Цепи так отдадим, бесплатно!» — напомнила известный лозунг пролетариата Елена.

Ssr Пятигорск

«Пусть посмотрит, почем топливо на заправках. Это он обещал в апреле стабильность цен, когда демпфер приняли. А цены все растут и дальше, естественно, будут расти», — напомнил Павел К. о прямых обязанностях нового куратора.

«Заметьте, всё москвичи к рукам прибирают. Только краю и его жителям лучше не становится, непрекращающийся рост цен: на продукты, промтовары, ЖКХ. Мизерные зарплаты, а кураторы прибывают», — написал еще один комментатор.

«Ещё одна надстройка. Зачем? Куратору нужны новые сотрудники, плодят чиновников. А зачем полпред? В бюджете денег много? Совсем бесполезно, через два-три года уберут. Вспомните Министерство по Северному Кавказу. Денег потратили — мама не горюй, а толку ноль. Не считая обогащения чиновников», — напомнила Лариса С.