Москва, , 09:29 — REGNUM Александр Новак — заместитель председателя правительства РФ, курирующий топливно-энергетический комплекс, получит еще одну функцию — он будет курировать Северный Кавказ. Ответственность за отслеживание процессов развития округа на него планирует возложить глава правительства Михаил Мишустин в связи с поручением президента РФ Владимира Путина.

Александр Новак Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, ранее кураторство над Северным Кавказом обеспечивал вице-премьер Юрий Трутнев, одновременно отвечая за развитие Дальнего Востока и Арктики. Однако из-за его перегруженности полномочия планируют поделить, поручив курировать один из самых сложных округов Александру Новаку.

Одной из его основных обязанностей станет урегулирование расчетов подтребителей в сфере топливно-энергетического комплекса, в которой у субъектов СКФО сложились давние проблемы, связанные с многомиллиардными долгами за потребленный свет и газ.

Читайте ранее в этом сюжете: Вице-премьеров России назначат курировать федеральные округа