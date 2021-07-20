Если американские власти и их союзники с готовностью критикуют такие страны, как Китай, даже за подозрение в причастности к хакерским атакам, когда дело касается ближайших союзников США, Вашингтон со товарищи обычно не замечает тех или иных злоупотреблений, пишет Итан Пол в статье, вышедшей 20 июля в Responsible Statecraft.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слежка

«Политики и разного рода эксперты в Вашингтоне давно предупреждали, что Китай стремится подорвать глобальную демократию и «экспортировать свою авторитарную модель», но виновником громких шпионских разоблачений шпионов, похоже, является ближайший военный союзник Америки на Ближнем Востоке», — отметил Пол.

Частная израильская охранная компания продала нескольким правительствам шпионское ПО для использования в борьбе с терроризмом и расследовании уголовных дел. Однако, как показало расследование консорциума из 17 медиаорганизаций, ряд из этих государств стали применять этот софт против журналистов, активистов, директоров крупных компаний и политиков.

По информации The Guardian и Washington Post, а также ряда других изданий, NSO Group, частная израильская фирма, имеющая связи с государством, разработала и продала правительственные лицензии на взлом программного обеспечения под названием Pegasus. Инструмент способен проникать в смартфоны, предоставлять доступ к их наиболее конфиденциальным данным и удаленно активировать такие функции, как камеры и микрофоны.

rawpixel Смартфоны

Расследование системы утечки данных, содержащей 50 тыс. телефонных номеров, показало, что это мог быть список возможных целей, составленный 10 странами, имеющими лицензии на использование этого инструмента. Среди них несколько авторитарных или все более недемократических стран, таких как Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты и Венгрия, а также другие, близкие к США, включая Саудовскую Аравию, Индию и Мексику.

1000 человек, проживающих в 50 разных странах, были включены в список. По данным Washington Post, среди них «несколько членов арабской королевской семьи, по крайней мере, 65 руководителей предприятий, 85 активистов-правозащитников, 189 журналистов и более 600 политиков и правительственных чиновников». В их число входят Роберт Мэлли, ведущий переговорщик администрации Байдена по Ирану, а также журналисты CNN, Associated Press, Wall Street Journal и New York Times.

Технический анализ 67 телефонов, предположительно подвергшихся взлому, показал, что на 37 были обнаружены следы попытки или успешного проникновения; результаты для остальных 30 были «неубедительными», однако попытки взлома окончательно исключены не были.

«После того, как началось расследование, несколько репортеров консорциума узнали, что они или члены их семей были успешно атакованы с помощью шпионского ПО Pegasus», — сообщает The Washington Post.

Тимоти Саммерс, бывший инженер по кибербезопасности в разведывательном сообществе США, которого цитирует издание, назвал Pegasus «вопиюще отвратительным» инструментом, который можно использовать для «слежки почти за всем населением мира».

Scholz Хакер

Инструмент был разработан бывшими израильскими киберспециалистами десять лет назад и используется, по крайней мере, с 2016 года. По информации Национальной статистической службы, клиентами этой компании стали 60 разведывательных, военных и правоохранительных органов из 40 стран мира. В свою очередь, The Washington Post назвало эту организацию «мировым лидером активно развивающейся и в значительной степени нерегулируемой индустрии частного шпионского ПО».

Со своей стороны, организация оспорила выводы расследования. Ее представители утверждают, что лицензионные контракты предусматривают, что Pegasus может использоваться только для борьбы с терроризмом и расследований уголовных дел и что компания тщательно следит за тем, чтобы с помощью их продукта не нарушались права человека. В компании отвергли утверждение о том, что ставшие достоянием общественности данные представляют собой список целей, а также заявили, что расторгли контракты с пятью правительствами из-за опасений по поводу возможных злоупотреблений.

Министерство обороны Израиля строго регулирует NSO и индивидуально подписывает новые экспортные лицензии на свои технологии наблюдения, что делает вероятным, что программа была хорошо известна, если не одобрена на самом высоком уровне правительства Израиля.

Менее чем через 24 часа после появления этой сенсации США вместе с ЕС, НАТО, Японией и союзниками по организации «Пять Глаз» обвинили Китай в организации глобальной киберхакерской кампании, включая крупную атаку сначала на Microsoft.

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Хотя спецслужбы США, скорее всего, нацелены на Китай в киберпространстве по некоммерческим причинам, нет никаких сомнений в том, что Китай является очень агрессивным игроком, который неоднократно совершал нападения на компании, университеты и государственные учреждения. КНР является ведущим экспортером ряда высокотехнологичного оборудования для наблюдения, хотя США и другие демократии не сильно отстают.

Кибервойска Китая

Также нет сомнений в том, что, если бы стало известно, что китайская фирма продает шпионское ПО, возможно, десяткам правительств, ряд из которых затем использовали его для нападения на активистов и журналистов, это было бы ведущим примером того, как Китай «экспортирует свою авторитарную модель» или «свою идеологию», давая основания заявлениям администрации Джо Байдена о том, что она ведет великую глобальную борьбу между демократиями и автократами за победу в XXI веке.

«Какую идеологию экспортирует один из ближайших военных и политических партнеров Америки, когда он продает Pegasus режимам, нарушающим права, с ограниченным надзором?» — задается вопросом автор.

«Знало ли правительство США об этой практике, и если да, то на протяжении какого времени? Что сделают США и их коалиция демократий, чтобы привлечь Израиль к ответственности за подрыв глобальных демократических норм?» — добавил он.

Тот факт, что администрация Байдена и Конгресс вряд ли предложат содержательные ответы на любой из этих вопросов — несмотря на то, что Вашингтон имеет гораздо больше рычагов влияния на Израиль, чем на Китай, — подтверждает утверждение о том, что «основанному на либеральных правилах миропорядку» угрожает больше то, о какой именно стране идет речь, нежели то, чем она занимается.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

Произошедшее станет сигналом Китаю и другим, что, пока та или иная страна поддерживает западную мощь и превосходство, на их злоупотребления будут закрывать глаза, тогда как если такое государство бросает вызов Западу, оно становится угрозой.

«В таком случае — что Китай получит от сдержанности и что он потеряет от агрессивных действий, таких как взлом Microsoft?» — задался вопросом автор.

«Практически ничего. Если Китай считает, что он ведет глобальную борьбу с Западом просто за власть и положение, тогда не имеет смысла упускать любую возможность получить какое-либо стратегическое преимущество, независимо от того, в какой степени на это ответит Запад», — заключил Пол.