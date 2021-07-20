Русский и украинский народы не стоит называть одним народом в силу того, что украинский народ является многосоставным. Об этом 19 июля в эфире YouTube-канала «Перший козацький» («Первый казацкий») заявил украинский политолог Михаил Погребинский, комментируя тезис президента России Владимира Путина о единстве русского и украинского народов, о чём говорится в статье российского лидера «Об историческом единстве русских и украинцев».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

По мнению украинского эксперта, в России сформирована политическая нация, чего нельзя сказать в отношении Украины.

«В России, многонациональном государстве, можно утверждать, что существует так называемая политическая нация. Она сформировалась… У нас молодое государство и пока не сформировалась политическая нация. Самим ярким проявлением того, что такое, когда политической нации нет, — это те обстоятельства, в которых мы сейчас живём. Когда часть граждан Украины, родом с Западной Украины, фактически навязывает своё представление об истории, героях, внутренней и внешней политике. Выступает источником давления, чтобы утвердить некую такую политическую нацию, которая была бы расширенной на всю Украину галичанской нацией. Не очень-то получается. Страна наша расколота по-прежнему, несмотря на усилия наших правящих элит… На востоке и на юге страны совсем другая доминанта, конфликтующая с доминантой Галичины… Представить себе, может быть, можно, что мы все однажды станем единой политической нацией, но сейчас точно этого нет. Раз нет, то как можно говорить, что русские и украинцы — один народ, если даже сами украинцы внутри себя многосоставны, не один народ?» — задался вопросом политолог.

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Заявление Михаила Погребинского обсудили на YouTube-канале «Первый казацкий». Некоторые отметили, что президент России имел в виду этнорелигиозное единство русского и украинского народа, а не «политическую нацию». Иные отметили, что с жителями Западной Украины они действительно разные, и с ними им не по пути. Кто-то считает, что украинцы и русские — разные народы.

«Путин писал не про политическую постоянно меняющуюся нацию, а про многовековое этнорелигиозное единство. Погребинский спутал два принципиально разных явления…» — написал Борис С.

«Лукавит Погребинский, ой лукавит. Причём тут чуваши? Путин считает русских (не россиян) и украинцев (которые украинцы) одним народом. Т. е. Иванова и Иваненко (или Иванчука)», — пишет Дмитрий Я.

«Правильно. Мы разные. Очень не хочется быть похожим на украинцев», — отреагировал Evgeny C.

«Украинские национал-радикалы таковыми не являются. Националисты везде в мире выступают за суверенитет своего государства и ставят на первый план интересы своей нации. Украинских же «националистов» устраивает Украина в статусе западной колонии, и основным своим занятием они считают ущемление прав и угнетение более половины населения своей страны. Эти люди точно не националисты, это иностранные коллаборанты, которые угнетают собственный народ в надежде занять место тонкой прослойки надсмоторщиков между западными господами и угнетенными массами, аналогично своим героям 20-го века, — Шухевичу, Бандере и другим», — отметил Fedor E.

«Народ составляют люди, каждый сам для себя решает, частью какого народа он является. Кто-то ассоциирует себя с покорителями пространств, создателями империи, победителями по жизни, а кто-то органично чувствует себя в роли вечного лузера, прислуги у иностранцев, постоянно обиженного и обозленного. Кому-то близки Пётр Первый, Пушкин, Менделеев, Королёв, Жуков, а кому-то Мазепа, Орлик, Петлюра, Бандера, Шухевич. С первыми — русские один народ, со вторыми — нет», — добавил читатель под псевдонимом «Капитан Очевидность».

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«Пока у них украинство и белорусство в головах — они не наши, и относиться нужно как к соседям без этой… [ерунды] про братство», — отметил Fabio B.

«Мы действительно один народ. К сожалению. И вы десятилетиями пользовались этим, эксплуатируя наши чувства. Майдан показал вашу нацистскую националистическую суть. Со временем простим, но не забудем. Время «деньги в обмен на поцелуи» прошло», — отреагировала Наталья Г.

«Это манипуляция: «даже сами украинцы внутри себя многосоставны»… Это вы, элита, навязали за 30 лет русскому народу, проживающему на территории Украины, мысль, что вы не русский народ, только потому, что живете на территории, называемой «Украина». А ещё через 20 лет вы что-то другое вдолбите в голову русскому народу на территории Украины. И сколько это может продолжаться? Это путь в никуда. Неужели вы еще не поняли этого? До какого ещё абсурда должно дойти это государство? Ну назовите галичан галичанами, а не русскими. А остальные жители — это же просто русские. Зачем вы тень на плетень наводите?» — подытожил Андрей.

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