13 июля 2021 | Время чтения 5 мин

Мирослава Романенко, , 19:49 — REGNUM Исторические процессы, которые происходили на территории нынешней Украины, не должны сегодня сеять рознь в народе Украины. Об этом 13 июля в эфире телеканала «НАШ» заявил украинский политолог Александр Лазарев, комментируя статью президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев».

Межа. Россия и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По словам украинского эксперта, украинский, русский и белорусский народы вышли из Киевской Руси.

«Если мы будем углубляться в исторические процессы, что все эти три народа — украинский русский и белорусский — вышли из Киевской Руси… У нас проблема в том, что наша власть этот вопрос исторический почему-то где-то на задворки отбрасывает. Хотя тема в том, что Украина является центром культуры, которая родилась в Киевской Руси, прародительницей этих народов, необходимо ставить во главу угла. И тогда мы не младший какой-то брат чей-то, мы тогда самый старший брат… Наши князья на воротах Царьграда щиты прибивали, наших князей боялись все государства, которые тогда существовали, и мы действительно тогда диктовали мировую повестку. То есть Украина — это центр Руси… Эти моменты необходимо помнить… кто стал прародителем, и кто кому что дал… Но сейчас мы должны уже строить историю сегодняшнего дня, опираясь на все, что было раньше, учитывая победы, учитывая исторические ошибки и не повторяя их… Необходимо отойти от архаизации сегодняшних процессов… Все эти исторические процессы, которые происходили на нашей территории (трансформации, присоединения, отсоединения) не должны сеять рознь в сегодняшнем народе Украины», — сказал он.

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Заявление эксперта обсудили на YouTube-канале «НАШ». Многие подвергли критике исторические познания украинского политолога.

«Киевская Русь называлась как часть русских княжеств, а не как центр Руси, хотя столица в свое время переехала туда из Новгорода», — написал baykal6.

Клавдий Лебедев. Крещение киевлян. 1916

«Скоро мы в Украине вернёмся к быту Киевской Руси. Готовить будем на кострах и стирать в реке. О чём речь? XXI век…» — отметил Nefkalin.

«Вообще-то на киевский престол взошла новгородская княжеская линия. И все началось оттуда. И не было тогда отдельных народов, был один народ. А то, блин, с украинцев все началось, когда их еще и не было…» — добавила Луша Л.

«Киевская Русь, где там слово «Украина» и «украинцы»? Вас из малороссов переименовали в украинцев после 1918 года», — отреагировала Вера К.

«Самое главное слово Русь, а не слово Киевская. Там где стоит Киев, была Русь, а не Украина, и хватит быть дурнями. Русские князья пришли править этими территориями, а не украинские!» — написала Нина Л.

«Наши, но не украинские, а русские князья. У Украины ни князей, ни царей, ни королей никогда не было. А термин Украина появился в XIX веке», — добавил Павел Д.

«Не было украинцев в Киевской Руси. Не было. Были русские люди. И языка не было, и нации украинец не было. Но с упорством и упоротостью мы доказываем, что мы не русские», — пишет Елена Е.

«Киевская Русь — это термин, который возник в 1837 году. Идите в Европу, братья. Попутного ветра вам в горбатую спину», — отреагировал Victor O.

«Младший брат всегда дурак, за 30 лет вы это доказали…» — добавила Svetlana F.

«Не было никакой Киевской Руси, это термин, придуманный историками, определяющий исторический период. Щит тоже не прибивали. Да и все киевские князья изНовгорода были», — отметил Алексей В.

«Какое отношение Украина имеет к Киевской Руси? Киевская Русь — исторический период, предложенный как термин в XIX веке. Киев был столицей Руси, а Украина первый раз свой нос показала в начале 20-го века. Проект был неудачным изначально. Но большевики продлили существование странно нарезанных русских, польских, румынских, венгерских земель, объединенных в необъединимое. Теперь все рассыпается. И это закономерно», — добавила Елена В.

«Запоздала статья Путина. Её нужно было бы написать сразу же после присоединения Крыма», — отреагировал Альберт З.

«Блин, украинцы, прочитайте уже ПВЛ (Повесть временных лет — М. Р). Киев был Русью завоеван, варягов призвали на севере. Так что вы не прародители, а потомки колонизированных туземцев. С тем же успехом мексиканцы могли бы рассказывать о том, что от них есть пошла Испания», — добавила MsMilagrita.

Алексей Кившенко. Чтение народу Русской Правды в присутствии великого князя Ярослава. 1880

«Нет, слишком сложная статья В. В. Путина для осознания украинцев. Год будут переваривать», — с сарказмом отметила Marina P.

«Киевскую Русь боялись все народы?! Угу, особенно татаро-монголы. Ну и бред! Вот Российскую империю, да, побаивались и поэтому ненавидели. Впрочем, как и сейчас…» — пишет Vladimir Z.

«Даже если согласиться со всеми этими антиисторическими утверждениями и принять теорию, что Киев был ещё в те далёкие времена столицей Украины и все князья были украинскими, и народом они правили украинским, и это было самое мощное в Европе государство, и щиты прибивали на все ворота вражеские, то получается… А получается только то, что наши предки были красавцами, которые и работали, и строили, и развивали государство Украина аж до момента провозглашения независимости в 1991 году. А мы всего лишь за тридцать лет всё нажитое веками ухитрились профукать полностью и остались нищим государством в центре Европы. Теперь нам остаётся только рассказывать на телешоу, какие наши предки были могучие, и удивляться, почему же нас никто с таким наследием не уважает», — подытожил Sergiy P.

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