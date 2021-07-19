Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продолжающаяся и в настоящий момент «агрессия Российской Федерации» направлена на то, чтобы существенно тормозить движение Украины, Грузии и Молдавии к европейской интеграции. Об этом 19 июля он сказал в ходе своего выступлении на Батумской международной конференции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Если Брюссель и ЕС не демонстрируют железную поддержку европейских устремлений трех наших стран… тогда некоторые демонстрируют железные мышцы и своё оружие у наших государственных границ. И это, на мой взгляд, угроза не только для наших трёх стран, но и для всего континента», — заявил украинский президент.

По словам Зеленского, доказательством поддержки со стороны ЕС может стать предоставление Украине, Молдавии и Грузии европейской перспективы — «как государствам, которые разделяют общие ценности в соответствии со статьей 49 Договора о ЕС».

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Заявление украинского президента в социальных сетях Facebook и «В Контакте» обсудили читатели издания «Шарий.net». Многие с непониманием отнеслись к фразе о том, что российские войска находятся у границ российского государства, отметив, что не сосредотачивать же войска в центре страны. Проблема Украины, по мнению некоторых, в том, что ее руководители считают, что за Украину кто-то должен решать ее проблемы. Также иные указали на то, что Европе Россия не угрожает.

President.gov.ua Владимир Зеленский на грузино-абхазской границе

«Присутствие войск РФ на территории РФ очевидно угрожает всей Европе и США. Но как хорошо, что есть украинская армия, которая «прогонит» войска РФ до самого Урала, если что!» — с сарказмом написал Misha K.

«Пока вы не начали выёживаться, нахрен та Европа никому не сдалась, Лёлик, не тяни на себя одеялко, давно уже все поняли… Тебе уже говорят, направь свои очив Китай, Европа про тебя уже всё поняла», — отметил Олег Л.

«Впервые слышу о европейском континенте. Я думал, что континент называется «Евразия». Проблема Украины, её рабского сознания, в том, что она до сих пор думает, что кто-то должен решать её проблемы, давать ей деньги, защищать её границы. Европа прекрасно знает, что Путин дальше Украины не пойдёт, ему это не надо», — пишет читатель под псевдонимом «Последний Легионер».

«Запад разорит Украину дотла… Нам опять её восстанавливать 20 лет? Может, это и есть замысел? И потом чего делать с нациками?» — ответил «Последнему Легионеру» Игорь Ф.

«Невменяемый!!! А где должна Россия держать свои войска? В центре страны?..» — отреагировал читатель под псевдонимом «Коза Сидорова».

President.gov.ua Владимир Зеленский на грузино-абхазской границе

«Откуда российские войска у границы Молдовы? Кто-нибудь, подарите этому идиоту глобус, пусть посмотрит, с кем граничит Молдова», — пишет Сергей Ш.

«Вам-то (Украине — О. П.) чего бояться, у вас же самая сильная армия Европы», — иронизирует Владимир И.

«Он когда деньги в России зарабатывал (да и сейчас зарабатывает), тоже так же думал?» — поинтересовался Алексей А.

«Территории ваших стран (Грузии, Молдавии и Украины — О. П.) стали меньше из-за пещерного национализма. Грузины вопили «Грузия для грузин!» Вы вопили «Украина для украинцев!» Вот от вас регионы и бегут…» — добавил Максим Пантелеев.

«Всех трёх сестёр объединяет одно — тупость руководства. Россия угроза Европе? Интересно, сколько Россия, например, развязала войн за последние лет 20 и сколько некоторые члены ЕС при поддержке заокеанских хозяев? Идиот…» — подытожил Alex E.

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