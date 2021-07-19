Киев, , 08:37 — REGNUM Украина будет вынуждена переориентироваться на Восток, если в США и ЕС будут и дальше усиливаться «пророссийские настроения». Об этом заявил официальный представитель украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович 18 июля в эфире телеканала «Дом».

По его словам, Запад «раскололся» по отношению к России.

«В частности, Германия продолжает лоббировать российский газопровод «Северный поток-2»… даже в Соединённых Штатах в окружении президента [Джозефа] Байдена есть люди, которые хотели бы, как они говорят, нормализации отношений с Россией», — рассказал он.

Арестович добавил, что такая нормализация отношений может быть «очень неприятной для Украины». В качестве примера спикер привёл Афганистан, который Запад поддерживал 20 лет, «а потом за неделю сдал».

«Если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов или значительной их доли, то мы развернёмся на Восток, и так перебалансируем нашу позицию. Поэтому в международной политике Украина находится на грани фола», — сообщил представитель Украины в ТКГ.

Арестович отметил, что речь идёт о выстраивании тесных отношений с Китаем, Вьетнамом, Турцией, Объединёнными Арабскими Эмиратами, Катаром и другими странами.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров раскритиковал США и Германию за отсутствие «конкретики» в вопросе борьбы с газопроводом «Северный поток — 2».

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