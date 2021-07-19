Киев, 19 июля 2021, 08:37 — REGNUM Украина будет вынуждена переориентироваться на Восток, если в США и ЕС будут и дальше усиливаться «пророссийские настроения». Об этом заявил официальный представитель украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович 18 июля в эфире телеканала «Дом».
По его словам, Запад «раскололся» по отношению к России.
Арестович добавил, что такая нормализация отношений может быть «очень неприятной для Украины». В качестве примера спикер привёл Афганистан, который Запад поддерживал 20 лет, «а потом за неделю сдал».
Арестович отметил, что речь идёт о выстраивании тесных отношений с Китаем, Вьетнамом, Турцией, Объединёнными Арабскими Эмиратами, Катаром и другими странами.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров раскритиковал США и Германию за отсутствие «конкретики» в вопросе борьбы с газопроводом «Северный поток — 2».
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