Бывший кандидат в президенты Белоруссии, формальный лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретится в Вашингтоне с чиновниками Государственного департамента США и Белого дома. Об этом 17 июля она сообщила на своем телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тихановская

«Рабочий визит» Тихановской в США начинается 18 июля в Вашингтоне со встречи с белорусской диаспорой. Встречи «на высоком уровне» в Госдепартаменте запланированы на 19 июля и в Белом доме — 20 июля.

«Светлана Тихановская встретится с сенаторами — членами палаты представителей США от Демократической и Республиканской партии. Также Тихановская встретится с Самантой Пауэр, руководителем USAID — американского агентства международной помощи…» — говорится в сообщении.

Цитата хф Приключения Буратино, реж. Леонид Нечаев, СССР, 1975г Лиса Алиса и кот Базилио

Новость в социальной сети Facebook обсудили на странице канала «112 Украина». Многие указали на то, что США причастны к беспорядкам в Белоруссии, которые происходили после выборов президента осенью 2020 года. Некоторые также привели в пример так называемый «майдан» на Украине, к которому также причастны США.

«За бабками поехала, опять будут бунты устраивать в Белоруссии», — написал Олександер С.

«Ещё немножко покатается по миру и забудется народом как страшный сон», — пишет Мария С.

«Поехала к начальству за новым домашним заданием!» — добавил Виталий Ч.

«Пусть с нашим Зеленским едет. Ведь вопрос для обеих стран стоит один. Как быстрее уничтожить собственный народ и освободить территорию», — отметил Владимир К.

«Поехала отчитаться о проделанной работе и получить оплату…» — отреагировал Сергей М.

«США-таки нашли дурочку и будут дергать Беларусь, мужества вам, белорусы», — написала Anna V.

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«Все-таки Америка приложила к этому делу лапу, раз эта курица встречается с представителями…» — отметила Наташа Т.

«Америка везде свою лапу прилагает, и в Украине тоже», — ответила Наташе Т. Anna V.

«Америке такие «курицы» и нужны, чтобы руководить ими», — в свою очередь ответила Наташе Т. Людмила К.

«Сразу видно, кто ее хозяева. Белорусы, ребята, не наступайте на грабли Украины. Учитесь на чужих ошибках», — пишет Татьяна Н.

«По-моему, Штатам уже пора «поставить крест» на этой горе-оппозиционерке и искать более харизматичного «борца с диктатором», — добавил Евгений П.

«Пусть замутит им «революцию гiдностi» («революцию достоинства», так на Укаине официально называют государственный переворот 2014 года — М. Р.). А Байден пусть покажет, как проявлять терпимость и демократичность к «скакунам». А мы понаблюдаем, надолго ли его хватит?» — подытожила Света М.

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