11 июля 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили новость о встрече бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской с президентом Украины Владимиром Зеленским на мероприятии в Литве.

Оксана Переможенко, , 12:23 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сообщила о том, что «пересекалась» с президентом Украины Владимиром Зеленским на мероприятии в Литве. Об этом она сообщила в интервью изданию «Сегодня», опубликованном 10 июля.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Позавчера (8 июля. — О.П.) мы пересекались с господином Зеленским на мероприятии в Литве. Официальных встреч у нас не было, но вы знаете, как сильно мы чувствуем поддержку Украины. Вы приняли столько белорусов — десятки тысяч белорусов. Помогает Украина и с трудоустройством, и с легализацией белорусов… И пускай еще не было официальных встреч на самом высоком уровне, но эту ежедневную поддержку мы чувствуем», — рассказала Тихановская.

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Новость о встрече Зеленского с Тихановской обсудили в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» читатели издания «Шарий.net». Также заявление Тихановской обсудили в телеграм-канале «Бородатая Бабушка». Часть комментирующих задались вопросом о смысле данной встречи. Кто-то также предположил, что данный шаг Зеленского не повлияет благотворно на и без того испорченные отношения с Белоруссией.

Светлана Тихановская © BMEIA. Gruber

«Ему только с такими и встречаться. Европа его уже видеть не может. У Меркель из-за него уже нервный тик, вот хоть эта курица может посочувствует. Сама в таком положении. Европа попиарила и под зад коленом, и в Беларуси ничего не получилось. Хоть на помойку иди. Два сапога на одну ногу», — написала Тамила С.

«Одна аферистка решила встретиться с другим аферистом», — добавила Svetlana M.

«Два «президента» друг друга стоят, хоть одного из них действительный выбрала его страна», — отметил Андрей Б.

«Ну да, трудоустроили парочку белорусов в нацистский «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это очень помогло Тихановской…» — написал Константин С.

«Да, именно десятки тысяч белорусов приняла Украина…» — отметил Е. Александрович.

«Официальных встреч у нас пока-ещё не было»… Кого с кем!!! Считаешь себя «официальным лицом»? Зеля (Зеленский. — О.П.) хотя бы номинально… Ты-то кто?! Ткачиха с поварихой, сватья — баба-бабариха…» — отреагировал Игорь Ф.

«Ну с ней Зеленский себя ощутил хоть президентом. С остальными главами других стран выше ранга клоуна не поднялся», — добавил Александр И.

«Варила щи. Муж блогер втащил в такую заваруху — вся жизнь колесом пошла. Представляю, как она рыдает ночами в подушку», — написал Максим П.

«Это историческое событие будет внесено в скрижали Беларуси несомненно!» — с сарказмом добавил Виктор К.

Лиса Алиса и кот Базилио Цитата хф Приключения Буратино, реж. Леонид Нечаев, СССР, 1975г

«[Зеленский] собирает лидеров на Крымскую платформу!» — отреагировал Vsevolod L.

«Может, после этого батька все же перекроет поставку дизтоплива свидомым. Пускай у легитимной президентши в бегах просит топлива», — предположил Aleks.

«Зелька (Зеленский. — О.П.) перенимает опыт работы в политической эмиграции. Может, и ему тоже придется когда-нибудь стать президентом в изгнании и жить в какой-нибудь прибалтийской республике. В любом случае он не собирается дальше продолжать жить в своей стране, которую он сейчас спешно грабит и распродает», — добавил Правдолюб Харьковский.

«Для руководителя страны шаг совершенно глупый. Стопудово об этой встрече, даже не афишированной широко, Лукашенко доложили сразу. Еще один клин в отношениях, и Батька этого не простит точно», — подытожил Dmitry.

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