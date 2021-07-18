Министерство культуры Украины выделило 12 млн 800 тыс. гривен на мультфильм «Кузюк». Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Анимационный фильм посвящен отхождению газов у детей, главным героем 24-серийного проекта является мягкая игрушка.

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«В комнате и на душе становится теплее, когда пукает малыш — мир становится добрее», — гласит стишок из мультфильма «Кузюк».

Указанный проект стал победителем в отборе идей для развития патриотического направления на Украине.

«12,8 млн наших налогов минкульт потратил на эту «Кузюку». Пока вы будете наслаждаться шедевром для детей от уже не новой, но по-прежнему «власти хорошего парня», включу ребёнку декоммунизированного Винни-Пуха. Берегите детей! Нас точно решили истребить как нацию и уже взялись за самых маленьких», — написал на своей странице в социальной сети Facebook бывший депутат Рады Евгений Мураев.

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Цитата из видео на YouTube Мультфильм «Кузюк»

Новость обсудили на странице Евгения Мураева в социальной сети Facebook. В целом люди негативно оценили мультфильм, отметив, что продукт министерства культуры Украины не стоит демонстрировать своим детям.

«Это «благотворное» влияние Америки. Людей надо довести до уровня животных», — отметила Елена Н.

«А мы выросли на «Фиксиках», «Смешариках», «Малышариках». Сейчас смотрим «Барбоскиных», «Белка и Стрелка», Новое и старое «Простоквашино», «Царевны». И очень понравился фильм — в главной роли Петров — «Конёк-Горбунок». Берегите детей», — призвала Татьяна Ч.

«Телепузики» нервно курят по сравнению с этим ужасом!» — добавила Юлия А.

«Они что, белены объелись?! Не могу подобрать слов для возмущения! Просто ужас!» — пишет Татьяна Н.

«Какой ужас… Слава Богу, дочка уже взрослая и выросла на хороших добрых мультиках. А что ждет внуков? Надежда только на семью, как уберечь детей от подобного мусора?» — не понимает Наталья Н.

Цитата из видео на YouTube Мультфильм «Кузюк». Песенка про ПУК

«Идиоты! Что смысл, что слова — с ужасными голосами, ещё и на мове… Редкое г… Неучи, учитесь у россиян создавать детские мультфильмы», — написал Евгений М.

«Это что за дебилизм? Кто это сочинил? Пациент палаты №6?» — поинтересовалась Валентина Т.

«Такое впечатление, что в минкульте сидят либо полные идиоты, место которым в палате №6, либо работающие на истребление нашей нации», — отметила Людмила К.

«Не могу сказать, что дно пробито, поскольку не знаю, где это дно. Но копают уверенно», — добавил Иван Б.

«А я не удивляюсь этому шедевру. Как и всему, что происходит в нашей стране последние 8 лет. Полный пук во всем», — отреагировала Оксана П.

«Хочешь победить врага — воспитай его детей», — напомнила восточную мудрость Ангелина М.

«А я считал что «конопелька» на Евровидении — это предел позора», — добавил Виктор Ч.

«Ну в сравнении с этим «Телепузики» и «Губка-Боб» — вершина мировой мультипликации. Это днище», — пишет Александра В.

«Раб должен быть сильный и тупой, ничем не интересоваться и не задавать вопросов», — отметила Вячеслав К.

«Даже очень начитанному человеку тяжело подобрать слова, чтобы выразиться по поводу этого. В голове одна нецензурщина крутится. Ну и что за поколение мы получим? Жуть и тоска!!!» — подытожила Tatyana D.

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