Морские пехотинцы США во время прохождения учений подбадривают друг друга, когда инструктор держит мертвую королевскую кобру над их ртами и льет ее кровь на их языки. Меню пехотинцев во время учений поистине разнообразно и туда входят тарантулы, скорпионы и жуки.

Цитата из к/ф «Цельнометаллическая оболочка». Реж. Стэнли Кубрик. 1987. США — Великобритания Морской пехотинец

Такие учения проводятся каждый год на протяжении четырех десятилетий, и тайские военнослужащие делятся своими советами по выживанию в джунглях.

Однако не все находят эти ритуалы развлекательными. Организация «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) подала официальную жалобу главе Министерства ВМС, призывая его не только запретить убивать животных во время учений, но и начать наказывать тех, кто откажется подчиниться.

Gopal Venkatesan Кобра

Учения американских военных в джунглях в Таиланде проводятся каждую весну в течение примерно двух недель. Их цель — дать возможность американским и местным войскам обменяться тактикой и навыками, которые могут оказаться полезными в борьбе с общим врагом. Так, тайские морские пехотинцы учат американских солдат выживать в джунглях. «Причина, по которой мы пьем кровь кобры, заключается в том, что мы ищем воду», — сказал тайский военный Пхайродж Прасансай и добавил, что в Таиланде есть тропические леса, но найти воду в джунглях очень сложно.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Хотя это может показаться смешным, это часть психологии, позволяющей морским пехотинцам чувствовать себя элитой, крутыми, частью специальной команды. Им это необходимо, если их отправляют на войну и ждут, что они пожертвуют своей жизнью. Правозащитникам нужно найти что-то другое, на что жаловаться», — пишет @LuisRUE38318851.

«Позвольте им делать свою работу, пожалуйста», — просит @Salem630_.

«Убивать экзотических животных и убивать их в уморительно варварской манере — это просто часть работы! Давайте никогда не критиковать военных ни за что!» — отвечает @04b11dk.

Shantanu Kuveskar Скорпион

«Да, правозащитники будут предоставлять наборы для выживания и навыки, когда они понадобятся морским пехотинцам во время специальных операций», — иронизирует @bluevine_bliss.

«Есть некоторые вещи, которым правозащитники просто должны позволить быть», — считает @Timothydaly7Tim.

«Кажется, что это тоже риск для здоровья… не может ли в крови змеи, которую они пьют, быть паразит? Мерзость», — указывает @jr21411730.

«Это тренировка по выживанию в джунглях», — напоминает @SpiderverseAAA.

«В этом-то и смысл. Они учат их выживать в экстремальных условиях. Если вы знаете, что искать, вы можете избежать некоторых проблем и выжить», — пишет @UGotToWashYoAss.

Cupressus sempervirens Тарантул

«Это законное тренировочное упражнение, а не ритуал дедовщины. Они также учатся есть пауков и скорпионов, но правозащитников это не волнует, потому что жуки — это неприятно», — подчеркивает @CaptJack36.

«Мой отец ел змей, когда много лет назад был в джунглях с армией. Но они были там какое-то время, и она была нужна им для еды. Это была боевая ситуация», — рассказывает @NeonEcho1.

«Именно поэтому их учат, как это делать», — поддерживает @meisaid.

«Где вы были в последние десять с лишним лет, когда более 2000 видов животных исчезли из-за жадности корпораций! Это не тот уровень, на котором вам следует сосредоточиться!» — уверен @FD3Life.

«Правозащитники. Остановись на секунду. Остановитесь. Посмотрите на людей, которых вы просите измениться, и на то, почему вы просите их измениться. Ведите с ними диалог. Не ждите, что они подчинятся вашей воле только из-за вашего имени», — советует @ayemvee.

U.S. National Archives Тренировка морских пехотинцев

«Прошел подготовку в джунглях Панамы в середине 1960-х годов, и мне никогда не приходилось пить змеиную кровь. Обучение навигационным навыкам и компасу, выживание, спуск по веревкам, плавание по рекам, ночные операции и т. д., но пить змеиную кровь не входило в список подготовки. Я бы не поверил, что это необходимо», — рассказывает @0311OpEssexman.

«Может быть, протестующим стоит записаться в морскую пехоту и начать перемены изнутри?» — советует @Truthdealer.

Как сообщало ИА REGNUM, пользователи социальных сетей из мусульманских стран раскритиковали американскую неправительственную организацию «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) за «невежество».