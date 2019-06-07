Защитников прав животных из PETA обвинили в невежестве

Норфолк, США, , 14:29 — REGNUM Пользователи социальных сетей из мусульманских стран раскритиковали американскую неправительственную организацию «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) за «невежество».

4 июня на своей странице в Twitter PETA призвала прекратить жертвоприношения:

«Животные не должны умирать ради вашего празднования Ураза-байрама».

Публикация набрала 30 тыс. «лайков» и более 18 тыс. репостов. Однако некоторые представители мусульманских стран обратили внимание на «невежество» авторов сообщения: PETA перепутала праздник Ураза-байрам с Курбан-байрамом, во время которого совершается удхия — принесение в жертву копытного животного.

Пользователи пояснили, что жертвоприношение совершается по строгим канонам, чтобы минимизировать боль животного, а мясом делятся с бедными. Пользователи социальных сетей, поддерживающие деятельность НПО, потребовали удалить эту запись на том основании, что она подогревает исламофобию.

Как сообщало ИА REGNUM, в праздновании Ураза-байрама в Москве 4 июня приняли участие 274 тыс. человек. День прошел без происшествий.