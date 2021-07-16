Санкции против участников проекта «Северный поток — 2» не имеют смысла, заявил президент США Джо Байден 15 июля на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель. Он подчеркнул, что введение ограничений нецелесообразно, поскольку трубопровод почти достроен. Американский лидер также отметил, что уже не раз выражал подобную точку зрения.

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток — 2»

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Заявление американского лидера обсудили в социальной сети Facebook на странице канала «112 Украина». Многие отметили, что то, что санкции против участников проекта «Северного потока — 2» бессмысленны, было понятно давно, но властям Украины, как отметили читатели, нужно было минимизировать потери, связанные с транспортировкой газа в обход Украины.

«Даже американцы поняли безосновательность этих санкций против «Северного потока — 2», и только украинская ущербная власть требует продолжения санкций. Ну не идиоты ли?» — задался вопросом Alex L.

«Вот вам поддержка, дорогие украинцы. Это результат переговоров нашего президента в Германии», — отметил Доктор Тахир С.

«Ну хоть сказал то, что и так все давно видели», — добавила Эля С.

«Германия давно подготовила всю инфраструктуру для приема газа через СП-2, зачем поднимать популистский кипеж???» — не понимает Светлана Ж.

The White House Встреча Джо Байдена с Ангелой Меркель в Овальном кабинете. 15 июля 2021 года, Вашингтон

«Ну что, Зеленский, помог тебе твой Запад, поддержал? Когда вы, придурки, поймёте истину? Своя рубашка ближе к телу…» — отреагировала Надежда С.

«Уважаемая власть, пора уже бороться с бедностью, оставьте в покое то, что вам не принадлежит», — пишет Ирина С.

«А что, кто-то рассчитывал, что Байден будет *опу рвать из-за Украины? Или кто-то другой? Каждый руководитель отстаивает интересы своей страны. Изначально было понятно, что строительство «Северного потока» Украине невыгодно. Что сделано для того, чтобы потери были минимальны? Что может сделать страна с лежачей экономикой? Считаются только с сильными! Наше нытье уже всем порядком надоело», — отметила Zhanna F.

«Дело не в украинской «лежачей» экономике, а в глупом украинском правительстве, которое плевалось в сторону России, вводило санкции, шантажировало относительно транзита, обвиняло в гражданской войне в Донбассе Россию (хотя сама Украина начала АТО после антиконституционного переворота) и строит на своей территории анти-Россию. Кому все это нужно? Серьезным государствам нужна стабильность и какие-то гарантии, а не больной на голову сосед, который, с одной стороны, называет Россию «агрессором», а с другой — хочет транзита российского газа по своей ГТС, но упорно разваливает собственную страну. А у США свои интересы. Интересы колонии метрополию не интересуют. Метрополию интересуют ресурсы колонии. Вот и всё», — ответил на реплику Zhanna F. Тарас Т.

«Украине надо перестать выпендриваться и жить в мире с соседями… Тогда и насчет транзита можно договариваться… В противном случае любые требования к России относительно этого самого транзита выглядят по меньшей мере странно, на мой взгляд», — отметила Татьяна М.

Gazprom.ru Сварка стыков газопровода «Северный поток — 2»

«Опять зрада (предательство, нарушение верности кому-либо или неисполнение долга перед кем-либо — М. Р.). Можно подумать, что раньше был смысл? Все три года санкции вводились с целью успокоить наших самых «опытных» политиков, мол, видите, как мы ненавидим и давим Россию и как любим вас. А вышло все наоборот — нас придавили вместо России… Но даже сейчас, когда все решено, наши «опытные» дальше галдят «вводите санкции…» — пишет Владимир Р.

«Мы в продаже газа Россией Европе являемся всего лишь транспортным звеном. А тут продавец решил транспортировать не через нас. Какое мы имеем отношение к этому?.. К этому отношение и право выбора, через кого транспортировать, имеет продавец. Ну и в какой-то степени покупатель, но мы ни при чем!!! Это надо принять, понять и отпустить», — подытожил Николай Д.

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