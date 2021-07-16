Вашингтон, , 02:10 — REGNUM Санкции против участников проекта «Северный поток — 2» не имеют смысла, заявил президент США Джо Байден 15 июля на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Он подчеркнул, что введение ограничений нецелесообразно, поскольку трубопровод почти достроен. Американский лидер также отметил, что уже не раз выражал подобную точку зрения.

Байден напомнил, что к моменту его инаугурации на посту президента Nord Stream 2 был завершен на 90%. Глава государства считает, что гораздо больший смысл имеет обсуждение вопроса, пытается ли РФ шантажировать Украину или кого-то еще.

Президент добавил, что он и Меркель поручили своим подчиненным изучить характер влияния России на энергетическую безопасность европейских стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля Ангела Меркель заявила, что газопровод «Северный поток — 2» не будет заменой украинскому трубопроводу, а только дополнит его.

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