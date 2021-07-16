«Меркель — не президент Украины! Её интерес — Германия!» — соцсети Украины
Канцлер Германии Ангела Меркель «сдала интересы» Украины в угоду России, заявил внештатный советник офиса украинского президента Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина-24». По словам Арестовича, визит президента Украины Владимира Зеленского в Германию не привел к желанным результатам. Он отметил, что успехов в переговорах с Меркель по ряду вопросов добиться не удалось.
«А не принесли потому, что госпожа Меркель семь лет держалась, но в конце концов все-таки немного сдала украинские интересы в пользу России», — отметил он.
Читайте также: В Киеве обвинили Меркель в предательстве Украины
Заявление Арестовича в социальной сети Facebook обсудили на странице депутата украинского парламента Вадима Рабиновича, а также на странице издания «Шарий.net». Многие отметили, что канцлер Германии не сдавала интересы Украины, а действовала в интересах своей страны. Иные также указали на то, что у украинских политиков отсутствует понятие «интересы своего государства».
«Предателей используют ещё с незапамятных времен, потом их кидают в яму. Историю нужно было учить, господа «хорошие», — отреагировал Олег Т.
«Всему ОП (офису президента Украины — О. П.) не обижаться надо, а спросить у фрау Меркель, что такое национальные интересы, и признать, что свои и свой народ они сдали за понюшку (понюшка — маленькая щепотка нюхательного табаку, достаточная на один прием — О. П.) табака», — добавил Валентин Х.
«Свои интересы сдали мы сами!!! Доверились «слугам» (партия «Слуга народа» — О. П.), которые хуже панов», — отметила Лола К.
«В первую очередь, она (Меркель — О. П.) защищает интересы своей страны», — подчеркнула Людмила Н.
«А вы что думали, что ваши безобразия всегда будут поддерживаться? Вы уже всему миру надоели», — пишет Лидия А.
«Все государства в мире борются за благосостояние, и только Украина борется с ветряными мельницами и добывает какую то «незалежность»!!! Вот же очень хотели энергетическую «незалежность» от РФ, так вот же она так близко (СП-2), но опять что-то им не так?!» — написал читатель под псевдонимом Ватная Сепаратюга.
«Перед нашими правителями поставлена другая задача: уничтожить народ Украины всеми способами и освободить территорию Украины от украинцев», — ответила читателю Ватная Сепаратюга Валентина Д.
«В нашей стране понятие «национальные интересы», отсутствует как таковое», — добавил Стас З.
«Слушайте, они семь лет лгут, рассказывают Меркель байки и страшилки, водят и Германию, и Францию за нос, постоянно выклянчивая денег под мнимую «российскую угрозу», а потом Меркель их сдала… Вот правильно говорят, что люди недалекого ума и всех окружающих считают такими же…» — отметил Serge V.
«Не сдала интересы Украины, а свои защищает. Но шакалы будут кричать по сценарию, у них обратной дороги уже нет», — отреагировал Влад С.
«Меркель, если Арестович не в курсе, отстаивает интересы Германии, — того государства, страны, где она является канцлером. Для настоящего политика, как сейчас модно говорить у нас в Украине, патриота своей страны, на первую линию выходят интересы его государства и граждан этого государства», — подчеркнул Борис К.
«А кто и на что надеялся? Своя рубашка ближе к телу. В Турцию тоже уже подвели трубы», — пишет Лидия Б.
«А вот если бы Меркель избиралась бы на новый срок, ни одна собака из/около властей не посмела бы тявкать в её сторону», — отметил Дмитрий М.
«В пользу Германии, наверное, скорее! Так ведёт себя лидер любой нормальной страны! Интересы собственного государства — сначала, потом — всё остальное!» — написал Михаил Г.
«Она же не президент Украины, и поэтому ее интерес — это Германия. А будете плакать постоянно, к вам вообще интереса никакого не будет. Я сыновьям маленьким это говорю, а вы вроде взрослые…» — подытожил Анатоль К.
Читайте также: Меркель пригрозила России мерами за нарушение обязательств по транзиту газа