Канцлер Германии Ангела Меркель «сдала интересы» Украины в угоду России, заявил внештатный советник офиса украинского президента Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина-24». По словам Арестовича, визит президента Украины Владимира Зеленского в Германию не привел к желанным результатам. Он отметил, что успехов в переговорах с Меркель по ряду вопросов добиться не удалось.

Иван Шилов ИА REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель

«А не принесли потому, что госпожа Меркель семь лет держалась, но в конце концов все-таки немного сдала украинские интересы в пользу России», — отметил он.

Читайте также: В Киеве обвинили Меркель в предательстве Украины

Заявление Арестовича в социальной сети Facebook обсудили на странице депутата украинского парламента Вадима Рабиновича, а также на странице издания «Шарий.net». Многие отметили, что канцлер Германии не сдавала интересы Украины, а действовала в интересах своей страны. Иные также указали на то, что у украинских политиков отсутствует понятие «интересы своего государства».

«Предателей используют ещё с незапамятных времен, потом их кидают в яму. Историю нужно было учить, господа «хорошие», — отреагировал Олег Т.

«Всему ОП (офису президента Украины — О. П.) не обижаться надо, а спросить у фрау Меркель, что такое национальные интересы, и признать, что свои и свой народ они сдали за понюшку (понюшка — маленькая щепотка нюхательного табаку, достаточная на один прием — О. П.) табака», — добавил Валентин Х.

«Свои интересы сдали мы сами!!! Доверились «слугам» (партия «Слуга народа» — О. П.), которые хуже панов», — отметила Лола К.

«В первую очередь, она (Меркель — О. П.) защищает интересы своей страны», — подчеркнула Людмила Н.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель

«А вы что думали, что ваши безобразия всегда будут поддерживаться? Вы уже всему миру надоели», — пишет Лидия А.

«Все государства в мире борются за благосостояние, и только Украина борется с ветряными мельницами и добывает какую то «незалежность»!!! Вот же очень хотели энергетическую «незалежность» от РФ, так вот же она так близко (СП-2), но опять что-то им не так?!» — написал читатель под псевдонимом Ватная Сепаратюга.

«Перед нашими правителями поставлена другая задача: уничтожить народ Украины всеми способами и освободить территорию Украины от украинцев», — ответила читателю Ватная Сепаратюга Валентина Д.

«В нашей стране понятие «национальные интересы», отсутствует как таковое», — добавил Стас З.

«Слушайте, они семь лет лгут, рассказывают Меркель байки и страшилки, водят и Германию, и Францию за нос, постоянно выклянчивая денег под мнимую «российскую угрозу», а потом Меркель их сдала… Вот правильно говорят, что люди недалекого ума и всех окружающих считают такими же…» — отметил Serge V.

«Не сдала интересы Украины, а свои защищает. Но шакалы будут кричать по сценарию, у них обратной дороги уже нет», — отреагировал Влад С.

«Меркель, если Арестович не в курсе, отстаивает интересы Германии, — того государства, страны, где она является канцлером. Для настоящего политика, как сейчас модно говорить у нас в Украине, патриота своей страны, на первую линию выходят интересы его государства и граждан этого государства», — подчеркнул Борис К.

President.gov.ua Канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским

«А кто и на что надеялся? Своя рубашка ближе к телу. В Турцию тоже уже подвели трубы», — пишет Лидия Б.

«А вот если бы Меркель избиралась бы на новый срок, ни одна собака из/около властей не посмела бы тявкать в её сторону», — отметил Дмитрий М.

«В пользу Германии, наверное, скорее! Так ведёт себя лидер любой нормальной страны! Интересы собственного государства — сначала, потом — всё остальное!» — написал Михаил Г.

«Она же не президент Украины, и поэтому ее интерес — это Германия. А будете плакать постоянно, к вам вообще интереса никакого не будет. Я сыновьям маленьким это говорю, а вы вроде взрослые…» — подытожил Анатоль К.

Читайте также: Меркель пригрозила России мерами за нарушение обязательств по транзиту газа