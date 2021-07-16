Вашингтон, , 08:19 — REGNUM В случае, если Россия нарушит обязательства по транзиту газа через Украину, Евросоюз может принять меры. Об этом 16 июля заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

Ангела Меркель (сс) Olaf Kosinsky

«У нас есть много инструментов, они лежат существенным образом не на немецкой стороне, а на европейской, которые можно применить (в случае нарушения транзита — ред.)», — сказала она.

Также канцлер ФРГ добавила, что Берлин находится в диалоге с Брюсселем и такое решение может быть принято «в решающий момент», однако в то же время выразила надежду на то, «что до него не дойдет».

Кроме этого, Меркель указала, что Украина остается транзитером газа и «имеет право на суверенитет».

«Мы будем действовать активно, если Россия не будет учитывать это право Украины быть страной-транзитером», — подчеркнула она.

Помимо того, немецкий канцлер отметила, что Германия и Еврокомиссия приложили усилия для заключения договора о транзите газа между Россией и Украиной до 2024 года и рассчитывают на то, что он будет продлен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что газопровод «Северный поток — 2» не станет заменой украинскому трубопроводу, а дополнит его.