* запрещённая в России организация

Российский эксперт назвал три опасности для стран Туркестана в связи с усилением талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Даже частичная победа «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в северных регионах Афганистана будет означать изменения «крыши» наркотрафика. Это автоматически вызовет передел рынков, который, вероятно, будет сопровождаться столкновениями. Возможно, часть из них будет носить трансграничный характер», — сказал профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, главный научный сотрудник ИМИ МГИМО Андрей Казанцев в интервью ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Боевик

ИА REGNUM: Насколько талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опасны для Туркестана?

Андрей Казанцев: Сами талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не опасны для Центральной Азии. Но давайте сначала определимся, кто такие талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на сегодняшний день.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как централизованная структура много раз заявлял, что не собирается нападать на Центральную Азию. Его представители подтвердили это еще раз на недавних переговорах в Москве.

Но есть три «но».

Во-первых, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) состоит в альянсе с очень многими международными террористическими структурами глобального характера вроде «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и регионального характера, например «Исламского движения Узбекистана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), различных группировок, состоящих из выходцев с Северного Кавказа, Таджикистана, СУАР КНР. Никаких гарантий того, что эти группировки не нападут на Центральную Азию. Ведь они нападали раньше, а «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) этому не мешал.

Во-вторых, степень централизованности управления «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) очень специфична. Есть достаточно много отрядов, которые меняли аффилиацию и сначала поднимали белые знамена «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а потом меняли их на черные знамена ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в зависимости от источника финансирования. Эти группы вполне могут напасть на регион.

(сс) tpsdave Афганистан

В-третьих, вопрос денег. Даже частичная победа «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в северных регионах Афганистана будет означать изменения «крыши» наркотрафика. Это автоматически вызовет передел рынков, который, вероятно, будет сопровождаться столкновениями. Возможно, часть из них будет носить трансграничный характер.

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ИА REGNUM: ИА REGNUM: Экспертное сообщество разделилось в оценках опасности «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кто-то говорит, что нападение террористов на Туркестан произойдет чуть ли не завтра, кто-то утверждает — страхи беспочвенны. Как вы оцениваете перспективы?

Андрей Казанцев: Такие оценки ситуации действительно существуют. Мне кажется, что они строятся на сильном упрощении, основанном на устаревшей информации.

Многие годами говорили, что угрозы нет. Ее тогда и не было, люди привыкли к этому и продолжают придерживаться этой точки зрения. Другие привыкли говорить о том, что угроза есть и она нарастает. Их оценки основываются на периоде, когда началась активная экспансия ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистан.

(сс) BRFBlake Мост на границе Афганистана и Таджикистана

Нужно очень четко отделять оценки экспертов от того, что происходит на самом деле. Оговорюсь, что я тоже не до конца понимаю ситуацию, потому что в реальности идут очень сложные процессы, которые имеют огромное количество вариантов развития событий.

Именно сложность текущих процессов и наличие множества вариантов и есть угроза.