* запрещённая в России организация

Москва, , 08:23 — REGNUM Делегация политического офиса движения «Талибана» (организация деятельность которой запрещена в РФ) прибыла на переговоры в Москву. Об этом 8 июля заявил официальный представитель талибской стороны (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сухейль Шахин.

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«Делегация прибыла сегодня утром в Москву. Визит продлится два дня», — сказал в беседе с РИА Новости представитель политофиса.

Шахин добавил, что делегация состоит из четырёх человек и её возглавляет шейх Шахабуддин Делавар.

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Как сообщало ИА REGNUM, на встрече спецпредставителя президента России по Афганистану Замира Кабулова с делегацией политического управления движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), представители талибов (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердили заинтересованность в достижении устойчивого мира в стране путём переговоров, а также готовность соблюдать права человека.