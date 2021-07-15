Уволенный с должности министра внутренних дел Украины Арсен Аваков является лучшей кандидатурой на должность мэра Харькова. Об этом 15 июля заявил глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко. По мнению Корниенко, если Аваков пойдет на выборы мэра Харькова и выиграет их, это будет «окончательная точка в вопросе «Харьков — русский город».

Тарасенко А.П. Госпром. Телецентр. Харьков

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Новость обсудили читатели телеграм-канала «Бородатая Бабушка», а также читатели издания «Шарий.net» в социальной сети «ВКонтакте». Многие скептически отнеслись к тому, что после должности главы министерства внутренних дел Аваков «снизойдет» до должности мэра города. Иные также отметили, что харьковчане вряд ли проголосуют за Авакова.

«Боятся потерять пророссийский регион, хотят поставить силовика?» — поинтересовался Евгений Ф.

«Харьковчане за него не проголосуют…» — добавил Grek.

Клод Верлинд. Марионетки

«Если американский посол решит поставить Авакова на Харьков… Хоть кто-нибудь во власти Украины спросит мнение харьковчан? Думаю, нет, от слова совсем», — отметил Юрий М.

«О, теперь… покажет харьковчанам «русский город», будут рыпаться — сожгут, как Одессу. Харьковчане ориентированы на Россию, евроинтеграция им не нужна! Во всяком случае, большинству», — отметила Светлана С.

«Он вам осенью покажет. Уже Аваков будет назначать и снимать губернаторов. С такой армией, как у Авакова (речь идет об информации о том, что Авакову подконтрольны так называемые добровольческие (карательные) батальоны. — М. Р.), менять пост министра МВД на пост мэра Харькова? Это надо быть идиотом. А Аваков не идиот», — написал Роман К.

«В русском городе и мэр должен быть русскоязычным», — с сарказмом отреагировал Павел З.

«Аргументация у Корниенко прекрасная. «Чтобы не было сомнений, что Харьков украинский»… А может, тогда Авакова по всем городам Украины пустить мэром: 3 месяца — в Виннице, 3 месяца — в Луцке, 3 месяца — в Одессе. Ну, чтобы не забывали, чьи города. Вдруг забыл — загуглил, кто мэр, и успокоился», — с иронией добавил Desmond.

«А Харьков так считает?» — поинтересовался Дмитрий Н.

Виктор Г. Алексеев Арсен Аваков

«Аваков никогда в жизни не выигрывал выборы, даже в горсовет Харькова, депутатом рады становился по списку. Проиграл выборы даже Кернесу, на то время для харьковчан бандит и решала, это потом он стал Кернесом, за которого готовы голосовать 70% харьковчан», — отметила Владимир.

«Нет, нет и нет! Как харьковчанка говорю. Но и Аваков лично в Харьков мэром не пойдёт. Это как понижение. Чёрным кардиналом — да, будет везде, по всей Украине. Вы представляете, за 7+ лет — и два президента только при этой должности, а ещё… какой информацией владеет и какие папочки на всех имеет? Все и про всех. И про высших и средних, и улицу… Он чуть ли не самый информированный и опасный человек в стране. А мэром в Харьков — вряд ли. Разговоры только… Не, не верю. А ещё есть смысл, что после ухода Авакова жарко будет. Я так понимаю, улицу начнут раскачивать, нациков и «патриотов», а потом будут говорить: «А вот при Авакове было сдержаннее, держал в узде». Смысл? Да мало ли», — подытожила Наталья.

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