13 июля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили новость о том, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал заявление об отставке.

Оксана Переможенко, , 20:18 — REGNUM Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал заявление об отставке, сообщила пресс-служба МВД. Эту же информацию сам Аваков подтвердил в социальных сетях, обнародовав фотографию своего заявления об отставке.

Арсен Аваков Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость в социальной сети Facebook обсудили на страницах телеканала «НАШ», а также изданий «Страна.ua» и «Шарий.net». Часть комментирующих отметили, что, есть вероятность, что это результат встречи с временным поверенным в делах США, которая состоялась накануне. Иные предположили, что Аваков собирается побороться за кресло мэра Харькова.

«Американское посольство решило сменить министра МВД?» — поинтересовался Слава Н.

«Чем-то прогневил заокеанских боссов?» — задался аналогичным вопросом Валерий Н.

«Самое интересное за кадром… Уйти с поста — это не проблема. Вот интересно, как подчиняться новому министру [будут] те добробаты (неонацистские батальоны — О. П.) которые все эти годы были подчинены Авакову. Или министр с собой потащит все «хозяйство»? Ведь [чтоб] содержать эти структуры, нужны огромные средства», — отметил Stanislav K.

Арсен Аваков Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ход конем, теперь пойдёт в мэры Харькова. Это не просто так», — считает Елена Ч.

«Олигарх и миллиардер Аваков не должен быть главой МВД. Бизнес должен быть отделён от власти», — написал Юрий Анатольевич.

«Радикалы в растерянности. Непонятно, где харчеваться будут. Зеленский опять станет посягать на Нацгвардию, и тогда ему не потребуются отряды теробороны. Если… [Аваков] осенью включится в политический процесс, думаю, Зеленский до конца срока не досидит», — отметила Людмила Х.

«Ничего не изменится, все останутся на своих местах», — отреагировал Valera K.

«Неужели почувствовал, что пора делать ноги?» — спросил Сергей Д.

Арсен Аваков President.gov.ua

«Он при этом соросовском режиме беспредельщиков был на месте», — добавил Iuri M.

«Если и при Авакове закон не работал, полиция защищала фашистов, коррупционеров не сажали, депутатов в наркотическом состоянии за рулём не наказывали, то что же будет дальше? Полное беззаконие?» — задался вопросом Евгений К.

«Видать, сильно жареным пахнуло! Или Харьковом поуправлять метит?» — отметил Sergio S.

«Аваков подал в отставку после встречи со своим товарищем и новым смотрящим за Украиной от Америки. А значит, Зеленскому готовят жесткий выход и не хотят в этой истории замарать очень понятного им человека. Ни для кого не секрет, что с уходом Авакова Зеленский не сможет противостоять своим противникам, увеличивающимся как снежный ком каждый день, а значит, досрочные выборы. И там снова свою значимую роль, только в новой роли, мы увидим, Авакова…» — написал в своем телеграм-канале депутат Рады Илья Кива

Напомним, вечером 12 июля Арсен Аваков встретился с заместителем госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджем Кентом, который временно исполняет обязанности поверенного в делах США на Украине.