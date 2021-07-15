Бывший вице-президент США Майк Пенс призвал президента Джо Байдена настоять на переносе Олимпийских игр 2022 года из Пекина, если Китай не обеспечит прозрачность происхождения COVID-19 и не прекратит нарушать права мусульманского меньшинства страны в Синьцзяне.

Греческие игры, 1880

Пенс выступил в среду, 14 июля, на ежегодной лекции консервативного аналитического центра по международным делам имени Б.К. Ли.

«Президент Байден должен четко и недвусмысленно потребовать, чтобы зимние Олимпийские игры 2022 года были перенесены из Пекина, если Китай не признается в происхождении COVID-19 и не прекратит преследование уйгурского народа. Олимпийские игры должны проводиться только в странах, уважающих основные права человека и благополучие человечества», — сказал Пенс во время своего выступления.

Отметим, что открытие Олимпиады 2022 года в Пекине назначено на пятницу, 4 февраля.

Пенс также предложил перекрыть государственное и частное финансирование научных лабораторий в Китае, вернуть производство рецептурных лекарств в США, а также прекратить субсидирование фермерских хозяйств за земли, принадлежащие иностранным государствам. Помимо этого, политик посчитал правильным начать обсуждения о торговом соглашении с Тайванем и поддержать Гонконг и его продемократические протесты.

Джо Байден Gage Skidmore

Американские интернет-пользователи бурно обсудили данную новость.

«Извините, но я считаю, что американские спортсмены должны показать Китаю, какие мы крутые. Давайте накажем Китай, а не наших спортсменов. Я согласен, что американцы не должны покупать китайские памятные вещи, пока они там», — пишет Independent1111.

«Не бойся, Пенс, Байден никогда не потребуют этого или чего-либо другого от Китая», — считает Curly4.

«Вирус пришел из Китая. Я понял. Хватит зацикливаться», — советует johnf540.

«Но Трамп уверял нас, что это (COVID-19) была мистификация, устроенная демократами, чтобы выставить его в плохом свете. А теперь это не так? Вам, Трампладитам, нужно разобраться в своих историях», — указывает time2think.

«Хорошо, это был вирус, который зародился в Китае, верно? Комиссия это выяснит, но мы и так это знаем. Значит, вы думаете, что если мы найдем что-то гнусное, то Китай все-таки признается в этом?» — спрашивает johnf540.

«У Майки есть длинный список вещей, которые он хочет, чтобы сделал Байден. Вопрос в том, почему он не сделал ничего из этого, когда был на посту. Республиканцы — это просто плохая шутка», — заявляет republicans-r-funny.

«Итак, Пенс был главой оперативной группы Covid в течение почти года, а мы получили от него только ужасные ответы. …почему же он сейчас заговорил???» — удивляется bolus210.

«Нужно их (Китай) бойкотировать», — поддерживает @frankkolachny.

«Не смешивайте политику и спорт. Любая страна, у которой есть проблемы по этому поводу, должна бойкотировать зимние Олимпийские игры 2022 года, а не пытаться отобрать игры у страны», — считает @ThGz__Venom.

«Правительство США не имеет никакого отношения к Олимпийскому комитету», — отмечает @onepartoflife.

«Политики разрушили все остальное. Почему бы не взяться за Олимпиаду?» — спрашивает @Murp1953Tim.

«Пожалуйста, уберите американскую политику из наших Олимпийских игр, мы любим наши игры и ненавидим американскую политику», — призывает @JoJo_Hibbs.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня в США приняли «Акт о политике в области прав человека применительно к уйгурам 2020 года».

Обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленкорассказал, что желание США использовать против Китая провокации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) — это попытка раздуть уже почти потухший очаг внутрикитайской напряженности.