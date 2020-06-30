Урумчи, Китай, , 00:53 — REGNUM 19 июня в США приняли «Акт о политике в области прав человека применительно к уйгурам 2020 года». Почему «защита уйгуров», а, значит, и заявка на вмешательство во внутренние дела Китая, озаботила США именно сейчас, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Юрты уйгуров. Синьцзян-Уйгурский автономный район Giggs Huang

Желание США использовать против Китая провокации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) — это попытка раздуть уже почти потухший очаг внутрикитайской напряженности. В эпопее, связанной с выращиванием ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), одной из важнейших целей халифатистов должен был стать именно Китай, который под лозунгом «освобождения СУАР» планировалось взорвать изнутри. И террористы, как казалось в какой-то момент, были страшно близки к своей цели, ведь число терактов в СУАР исчислялось сотнями в год.

Теперь же, благодаря умелым действиям китайского правительства по развитию региона и мастерству китайских спецслужб, теракты почти сошли на нет. Таким образом, усилия Вашингтона по раздуванию пожара в регионе Туркестана (а СУАР — это его восточная часть) становятся все менее результативны. А ведь именно на распространение исламизма и террора в Туркестане была направлена негласная стратегия США по борьбе не только против Китая, но и против России.

Читайте подробности в статье Владимира Павленко «Что ищут в Уйгуристане кукловоды американской политики».