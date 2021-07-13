Изучение круговорота чего бы то ни было иногда приводит исследователя к воистину революционному. Что даёт равные возможности как для революции, так и для эффективного исправления тенденций, к ней ведущих. То есть — кто чего ищет.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

Особенно ярко эта тенденция являет себя в отечественном банковском секторе, ещё с заката «перестройки» вобравшего в себя «лучших людей» из комсомольской верхушки. Несмотря на отсутствие у них какой-либо квалификации в области финансов и кредита — почему-то крайне непопулярной в СССР, особенно среди мужского населения. Сочетание сохранённых с советских времён властных связей и влиятельности с легализованными возможностями в бизнесе и — особенно — в валютных операциях помогло новоявленным «банкирам» породить эффективную схему обогащения и увода «заработанного» в безопасное место — уже в твёрдой валюте. Речь пока не пойдёт о чём-то относительно сложном вроде передачи новоявленным миллиардерам (из той же партийно-хозяйственной верхушки и её окружения) «на передержку» наиболее ценных активов страны (пресловутое «Золото партии» искали и ищут явно не там, где оно спрятано). Рассмотрим простейшую схему квазиэлитного обогащения, ставшую в отечественной экономике до такой степени канонической, что молча выслушивать наукообразные экзерсисы от ЦБ приходится даже президенту страны.

Kremlin.ru Глава Сбербанка Герман Греф и глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина

Главным врагом послесоветской экономики и неуклонного роста процветания «бизнеса» (крупного, мелкого, малого и среднего и т.п.) объявлена инфляция, которую у нас не принято «путать» с перманентным ростом цен на всё. Ведь для истинного профессионала важно не только явление, но и динамика его развития.

Так, пресловутое «сдерживание инфляции» при нарочитом игнорировании неразрывно с ним связанного роста потребительских цен позволяет отечественным банкам кредитовать остатки предприятий отечественной промышленности и прочие юридические лица по ставке, кратно превышающей «ключевую ставку» ЦБ. Которая, в свою очередь, рассчитывается с учётом уровня инфляции, а её вычисляет входящий в Минэкономразвития «Росстат». На «заработанные» на таком вот кредитовании средства банками закупалась (и закупается — в немного более изощренной с 90-х годов форме) валюта, которая за это время подорожала на размер собственно инфляции или около того, если не случилось «дефолта» либо иного вельможного «кидка».

Удорожание же оборотных средств предприятий, пополненных очень недешёвым рублёвым кредитом, ведет к росту цен. Растёт и кредитование физлиц, кормовая база которых со сжатием остатков отечественной экономики как основного работодателя постепенно сходит на нет. Что уже привело к своего рода «рекорду». Так, по данным «Объединенного кредитного бюро», сообщает телеграм-канал Politeconomics 13 июля сего года, банки в июне выдали рекордные 1,7 млн кредитов наличными гражданам, что на 8% больше по сравнению с маем и на 53% больше, чем в июне прошлого года. Данный показатель является максимальным с 1991 года.

По мнению аналитиков Ассоциации российских банков, попытки ЦБ сдерживать инфляцию монетарными способами опасны и неэффективны: «Рост инфляции уже «съел» годовую индексацию пенсий в 6,3%, и величина реального размера назначенных пенсий сокращается начиная с февраля текущего года. В результате, по оценке, в текущем, как и в предыдущем квартале, сокращение реальных располагаемых денежных доходов населения продолжится».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В продуктовом магазине

При этом за январь—май 2021 года нетто-активы российских банков выросли на 7,3%, до 111,83 трлн рублей.

С другой стороны, российская экономика, как органичная часть мировой (по версии нашего Центробанка и либерального блока власти), подвержена тем же тенденциям, а стало быть — и механизмам управления. Кроме почему-то конечного результата. По всей видимости, привычка «идти не таким путём» намертво впаяна в ДНК представителей либерально-комсомольского партхозактива и их смены.

Так, неделю назад агентство «Bloomberg» сообщило оптимистичную новость: мировые цены на продовольствие снизились впервые за год, что может принести некоторое облегчение потребителям и ослабить инфляционное давление. Всё потому, что показатель стоимости продуктов питания, рассчитываемый ООН, в июне снизился на 2,5%, что стало первым снижением с мая 2020 года после девятилетнего максимума. У нас же, в России, цены на основные продукты питания могут увеличиться осенью нынешнего года. Об этом 13 июля заявил председатель российского Союза потребителей Петр Шелищ. Тут же, буквально через пару часов, его попытался опровергнуть советник министра сельского хозяйства Юрий Косован. Вышло не очень: цены на продукты питания в 2021 году в России будут расти в рамках инфляции, сообщил советник министра 13 июля журналистам. Так как, кроме собственно инфляции, есть ещё и продуктовая — со временем, как правило, занимающая место «канонической» — от Росстата.

Но есть и те, кого продуктовая инфляция и ситуация в сфере ретейла более чем устраивает.

«Чем хуже макроэкономическая ситуация или чем больше людей, чьи доходы падают, тем лучше для нас. Мы нашли правильную модель в правильное время», — эта цитата принадлежит Сергею Ломакину, сооснователю дискаунтера Fix Price. И взята она из публикации Financial Times, которая посвятила материал новой теме в российской торговле. Основным трендом которой теперь является усиление роли «жестких дискаунтеров». В числе которых рассматриваются семеро (по убыванию финансовой мощи): X5, связанная с фигурой из высшего эшелона американского бизнеса; «Магнит», аффилированный с крупнейшей несырьевой госкорпорацией России; «Дикси»; «Лента», а также Fix Price, «Светофор» и отметившийся «радужным» скандалом «Вкусвилл». Все упомянутые сети на фоне общего упадка демонстрируют завидные показатели: X5 — по выручке, «Магнит» — по количеству супермаркетов, «Вкусвилл», «Светофор» и Fix Price — по росту выручки к прошлому году.

EBelova Магазин Фикс-Прайс. Москва

То есть, как можно было видеть, основным источником перманентной инфляции и подорожания «всего и вся» является сама банковская система России, построенная на заре колониального периода — в начале 90-х (вернее — конце 80-х) годов прошлого века. Целью которой были и остаются вывод за рубеж ресурсов страны либо передача их под управление иностранных юрисдикций. И тот колониальный период, судя по происходящему в нашей экономике и финансах, а также персоналиям «топ-менеджмента» того уровня, ничуть не закончен. Но есть и хорошие новости: аналитика по поводу очередного подорожания чего-нибудь и/или всего сразу останется благодарной темой для отечественных СМИ. И чем дальше, тем глубже будет этот водоём с анализами.