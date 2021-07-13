Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «Северный поток — 2» не экономический проект, а вопрос безопасности Украины и других стран ЕС. Об этом украинский лидер заявил в интервью изданию LRT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский и газовый транзит Украины

По словам главы Украины, многие страны якобы понимают, что газопровод — это вопрос безопасности не только Украины, но и многих других стран Европейского союза.

«Я считаю, что эти вопросы можно решить только комплексно. Не может быть, чтобы за счет Украины решались проблемы европейского континента. Я считаю, что это просто недопустимо. Поэтому мы будем бороться столько, сколько сможем, и я уверен — дольше, чем многие страны», — сказал он.

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Заявление Владимира Зеленского обсудили на странице канала «112 Украина» в социальной сети Facebook. Многие указали на то, что руководство Германии печется об интересах своих граждан и непонятно, о какой безопасности идет речь.

«Интересно получается. Логика такая: если газ [идет] через Украину по трубе, ремонт которой делали, наверное, ещё до распада СССР, это не опасно ни Украине, ни Европе. А в обход — то опасно. Для нас, конечно, плохо, но так и говори, чего тень на плетень наводить?» — спросила Светлана С.

«Так распилите газопровод на металлолом! И «агрессор» будет побеждён, и Европа спасена! Один газопровод никак не может представлять угрозу безопасности Европы!» — с сарказмом добавила Маргарита П.

Nord-stream2.com Сварка труб для трубопровода «Северный поток — 2»

«Нельзя решать проблемы за счет Украины». Ну конечно, все должны только об Украине, которая сама себе проблемы создает, думать. Чтобы только ей было хорошо. Ну, а то, что у многих стран из-за этого проблемы появятся, так это не так уж и важно», — добавила Татьяна М.

«Мне это напомнило басню Крылова: «Попрыгунья стрекоза лето красное пропела, оглянуться не успела, как зима катит в глаза». Этими вопросами нужно было заниматься ещё два года назад, а ещё напрямую договариваться с Россией, и этой ситуации не случилось бы. А не надеяться на то, что добрый дядюшка Сэм решит все вопросы за тебя. И ответственность за это все теперь на нем», — отметила Светлана Ц.

«А обычный европеец хочет платить за газ дешевле, и точка», — отреагировал Анатоль К.

«СП-2 — это проект немцев, которые хотят получать газ, не платя 6 миллиардов за транзит по ржавой трубе 70-х годов через два государства, одно из которых воюет», — пишет Евгений П.

«Вот они и будут решать свои европейские проблемы за свой счет. Только теперь гораздо дешевле!» — отметил Виталий Ч.

«Да, незадача. Что делать, когда запустят «поток-2»? Как тогда объяснить народу, почему реверс газа из Европы прекратился?» — спросил Володимир М.

«А он был? По трубе газ может идти в обе стороны? Не ведитесь на бред», — ответила Володимиру М. Лариса К.

«Я об этом для понимающих и написал. Интересно, как выкручиваться будет», — ответил Ларисе К. Володимир М.

«Привет от Ющенко, не захотел обслуживания газовой трубы (Украина, ЕС, Россия). Я сам! Результат?» — отреагировал Эдуард К.

«А газопровод в Турцию не мешает? Пусть поедет к Эрдогану и попросит отказаться от российского газа! Меркель и Макрон разве тупее его, Эрдогана? Им важно благополучие своих граждан, а не амбиции львовян!» — отметил Александр К.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток». Стамбул. 2020

«Так там ещё и труба в Китай есть», — ответил Александру К. Vladimir R.

«Нечего было с*аться с Россией, а сейчас все — поезд уехал, украинская труба пойдет на металл», — добавил Vladimir I.

«При чём здесь безопасность? Если был договор между Газпромом и «Нафтогазом» по транзиту газа на определённые сроки и он был нарушен Газпромом — это один вопрос, а если нет, то какие могут быть претензии? Прежде, чем включать борзометр, нужно думать о последствиях…» — подложил читатель под псевдонимом Джон Бэрримор.

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Напомним, 12 июля канцлер Германии Ангела Меркель на совместном брифинге с украинским президентом Владимиром Зеленским заявила, что Украина должна оставаться транзитной страной даже тогда, когда газопровод «Северный поток — 2» начнёт свою работу.