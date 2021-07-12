12 июля 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили заявление депутат Рады от фракции «Слуга народа» Юрия Камельчука о том, что запуск газопровода «Северный поток — 2» будет провалом для канцлера Германии Ангелы Меркель.

Оксана Переможенко, , 21:03 — REGNUM Запуск газопровода «Северный поток — 2» будет провалом для канцлера Германии Ангелы Меркель, заявил 12 июля в эфире телеканала НАШ депутат Рады от фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук.

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«Запуск «Северного потока — 2» — это будет провал для Ангелы Меркель, в первую очередь. Потому что она была последовательной в заявлениях о поддержке Украины, но результата не было. Ее такой мимический жест, который можно часто заметить на ее лице, собственно, говорит…[о том], что она фактически ничего сделать против этого не может, это невозможно, потому что слишком много заинтересованных в Германии в запуске этого потока, и им безразличны Польша и Словакия. Потому что именно эти две страны, если остановится поток через Украину, они в первую очередь пострадают, у них будет больше цена. Более того, я думаю, что она прекрасно понимает, что присаживает Германию и большую часть Европы на еще одну газовую иглу от России», — сказал он.

Заявление политика обсудили на странице телеканала «НАШ» в социальной сети Facebook, а также на YouTube-канале «НАШ». Многие критические отнеслись к словам политика, указав на то, что он, мягко говоря, сильно ошибается.

Сварка труб для трубопровода Северный поток — 2 Nord-stream2.com

«Скоро газопровод будут использовать для передачи своих «замечательных» идей. В нем пусто будет, можно будет предупреждать немцев об «русской угрозе», крича просто в трубу, и не ездить на переговоры, — бабки зря на поездки тратить только. Смешно, если бы не было грустно и печально от того, что вот эти люди в офигенной и любимой мной Украине ещё что-то вешают, а народ вынужден это слушать. Пипец просто», — написал Алексей Б.

«Камельчук прекрасно бы смотрелся в почившим в бозе «Народном фронте». Там было много вот таких быковатых с интеллектом улитки…» — добавил Vovan N.

«Мда, а я-то возражал тем, которые называли таких безмозглыми, приношу им извинения», — отреагировал János K.

«Что оно несёт? Какой провал для Меркель?! Германия становится крупнейшим газовым хабом для всей Европы! Весь немецкий народ будет её благодарить, и не один десяток лет, в отличие от этого рыжебородого «лепрекончика» и ему подобных. Через некоторое время будет построен и «Северной поток — 3», и с большим удовольствием немцы будут продавать газ Украине», — добавил Олег Валентинович.

«Камельчук напоминает крестьянина времён Джордано Бруно, у которого образование — церковно-приходская школа, и он повторяет: «Земля плоская и плавает на большой черепахе…» — отметил Владимир З.

«Смешно просто. Цена будет меньше для немцев и воровать не будут. Зачем немцам через Украину газ российский покупать? Или они его, через себя пропустив, делают безопасным? Она откроет и уйдет. И немцы долго ее будут за это благодарить, греясь дома…» — написал Алексей Б.

«Это не провал Меркель, а провал политики Украины, проводимой в последние годы», — отметил Евгений В.

«А я-то думаю, почему Германия сегодня выдала все разрешения на строительство СП-2. Это же Зеля (Зеленский — О. П.) приезжал. А Камельчука посмотреть — чисто поржать», — добавил Андрей С.

«Я правильно понял, сделать северный хаб, получать голубое топливо для экономики и потребителей напрямую — это провал? Или я что-то в экономике не понимаю», — с сарказмом поинтересовался Виктор П.

«Они понимают, что «Северным потоком — 2» подсаживают Германию и большую часть Европы на очередную иголку от России. Ха-ха-ха, то-ли дело было, когда иголку держала Украина и куда и когда хотела, туда и тыкала», — подытожил читатель под псевдонимом «Шоумаст Гоуонов».

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