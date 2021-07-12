Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершится в августе 2021 года, заявил исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг в интервью газете Handelsblatt

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток-2

«Мы полагаем, что строительные работы будут завершены в конце августа», — сказал Варниг.

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Новость в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «112 Украина». Некоторые отметили, что если бы не украинское руководство, то, вероятно, СП-2 не было бы. В целом часть комментирующих не сомневаются в том, что в дальнейшем газопровод заработает.

«Россия, Германия и прочие «обеспокоенные» приготовили отличный подарок к 24 августа (день независимости Украины — М. Р.)!! Наконец-то «мрія про остаточне прощавай» (мечта об окончательном прощай — М. Р.) медленно, но уверенно становится реальностью! Российский газ из «Северного потока — 2» или из «Турецкого потока» через немецкий хаб хлынет в Украину, цена на который так приятно удивит, что многие вспомнят слова «…прощай, немытая Россия…» с огромным желанием поменять название страны…» — написал Олег Валентинович.

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«Россия как хозяйка природного газа решила поставлять свой газ, минуя Украину. Она не давала никаких обязательств Украине в вечном транзите, только контракт, на условиях обоюдной выгоды. Сегодня гнать газ через Украину невыгодно! Всё, панове, прощавайте (прощайте — М. Р.)!» — добавила Маргарита П.

«Если бы страна Украина себя вела «как нормальный человек», а не психбольной с постоянными фазами обострения, то могла бы отремонтировать свою изношенную ГТС и было возможно [иметь] с ней дело. А с дебилами, что у власти строят анти-Россию, Россия дела иметь не будет. Точнее, будет, но крайне ограниченно. Будут стараться стороной обходить, как это с психами делают… Я, например, побаиваюсь психов и обходил бы их стороной. Украину не боятся, но просто будут подальше держаться, как поступают с ненормальными. Да, это то самое слово — «ненормальная» власть», — ответил Маргарите П. Тарас Т.

«Надо с грустью признать, что политические амбиции моего родного руководства Украины взяли верх над здравым смыслом. Нет, ребята, не поможет нам ни высокая стена, ни оголтелая ненависть к братскому народу, ни бесполезные обращения к западным союзникам. «Северному потоку» быть!» — ответил Николай К. Маргарите П.

«Чем быстрей запустят, тем лучше. Меньше вони будет от наших политиков, ЕС и США…» — добавил Владимир Р.

«В августе СП-2 ещё не запустят в эксплуатацию», — подчеркнул Евгений В.

«Для тупых: построить — не значит запустить и уж тем более не гарантирует заполнения. Посмотрим», — добавила Юлия К.

«Вангую, 24 августа 2021 года его запустят», — ответил Юлии К. Ivan T.

«Для «умных», а как насчёт «Турецкого потока», который газ поставляет в южную Европу (всё больше стран)? Вы не возмущаетесь — методички по этому поводу молчат!» — ответила Юлии К. Татьяна В.

«Для особо «умных». Крымский мост построили. «Южный поток» и первая ветка СП-2 уже в эксплуатации. Что мешает закончить вторую?» — спросила у Юлии К. Julia V.

«Запустят. Пора уже перестать быть наивными и запомнить, что мы ни Европе, ни кому-либо и нахрен не нужны», — добавила Наталья Б.

«Потому что нужно было создавать консорциум, так Юлька [Тимошенко] орала, что труба — это наше всё, а теперь это всё скоро закончится, посадить ее на трубу и заставить кукарекать вместе с Сеней Кроликом (бывшим премьер-министром Украины Арсением Яценюком — М. Р.)…» — написала Зинаида К.

«Перемога («победа») потечёт по шароварам, если ленту перережут 24 августа», — подытожил Ivan T.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил сомнения в завершении строительства газопровода «Северный поток — 2» (СП-2).