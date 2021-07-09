Вильнюс, , 08:35 — REGNUM Сомнения в завершении строительства газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) выразил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он заявил об этом 9 июля во время пресс-конференции в Вильнюсе, его слова приводит УНИАН.

Северный поток-2 Иван Шилов © ИА REGNUM

«Слухи о том, что «Северный поток — 2» завершен или будет завершен, они, на самом деле, сегодня беспочвенны», — сказал он.

Также Шмыгаль добавил, что в данный момент вопрос о строительстве газопровода «лежит в плоскости общей позиции» Литвы и Украины, а также всего Евросоюза.

Кроме того, глава украинского правительства указал, что, по его мнению, Киев сможет договориться о компенсации экономических потерь в случае запуска СП-2.

«Конечно, экономически мы всегда сможем с партнерами договориться о вазимозамещении определенных экономических потерь, но «Северный поток — 2» — это не об экономике, а о политике, об угрозах национальной безопасности ряда стран Европы», — уточнил премьер-министр Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что компетентные органы ЕС могут ограничить объёмы поставок газа по «Северному потоку — 2» после того, как трубопровод заработает.