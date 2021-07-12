В параде по случаю тридцатилетия независимости Украины, который пройдет в украинской столице 24 августа, впервые в истории примут участие служебные собаки государственной пограничной службы Украины, сообщает 11 июля пресс-служба госпогранслужбы страны.

Dpsu.gov.ua Украинские пограничники

«Для участия в параде отобраны 33 кинолога со служебными собаками, которые будут представлять пограничное ведомство в День независимости Украины. Все собаки, которые будут участвовать в параде, специализируются на поиске оружия и наркотиков и уже успели зарекомендовать себя на службе», — сообщает источник.

Новость в социальной сети Facebook обсудили на странице депутата Рады Вадима Рабиновича, а также на странице издания «Шарий.net». Некоторые указали, что собаки, действительно, не вызывают стыда и им стоит принимать участие в параде. Иные указали на то, что участие собак в параде, вероятно, нужно для массовости.

«А что искать и у кого? А если серьёзно, то уважение таким собакам. Это действительно благородные и очень нужные служебные животные», — написал Viktor N.

Dpsu.gov.ua Овчарки на службе

«Если бы собакены ехали на любых современных машинах, произведённых Украиной, тогда норм. А в упряжках или с дядями в тёмных очках красиво, но не по-взрослому», — отметил Виталий Х.

«Ну, а чё? Единственные порядочные работники внутренних органов», — добавил Leonid F.

«Они нас что, специально позорят?» — поинтересовалась Елена Ч.

«Главное, чтобыв сторону депутатов ВР (Рады. — О. П.) не побежали», — пишет Виктор О.

«А наркоту кто будет искать или день открытых границ? На кормёжку, одежду, стилиста, содержание, уборку площади кто-то подзаработает. У нас просто так ничего не делается. Были парады без собак — нормально», — отреагировал В. В. Бахал.

«Не собаки, а четвероногие друзья. Все собаки сидят в Верховной раде», — отметил Oleksandr H.

«И тут скотство. По такой жаре таскать собак в намордниках, в которых собака не может открыть полностью пасть! Привет тепловому удару! В чем собаки виноваты?» — не понимает Павел Т.

«Для массовости?» — спрашивает Gallana G.

«Видать, проблема с техникой для парада… Скоро начнут боевых котов показывать», — отреагировал Andrei S.

ИА Красная Весна Подбитый танк в районе донецкого аэропорта. Донецк. ДНР. 22.09.2016.

«У собак бы спросили!!! Они готовы пролаять СУГС (бандеровское приветствие «слава Украине, героям слава». — О. П.)??!» — с сарказмом спросил Sergio S.

«Единственное, что не стыдно показать на этом параде — это собаки», — пишет Oleg F.

«Собаки на правильной мове гавкают?» — не без сарказма поинтересовался Серж П.

«В такую жару намордник напялят на нее, мяу не скажешь, не то что мову выбирать», — ответила Сержу П. Вита К.

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