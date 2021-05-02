2 мая 2021 | Время чтения 4 мин

Оксана Переможенко, , 12:09 — REGNUM В честь празднования тридцатой годовщины независимости Украины (отмечается 24 августа 2021 года) по плану мероприятий, которые готовят власти страны, предусмотрено проведение парада войск. Парад на Украине не проводился ни в 2019-м, ни в 2020 году. Тогда президент Украины Владимир Зеленский подписывал указы, согласно которым празднование дня независимости проходило без военного парада. О планах провести парад по случаю празднования дня независимости Украины в 2021 году сообщило министерство культуры Украины в ответ на соответствующий запрос украинских журналистов издания Apnews.

Гопак Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Проектом плана мероприятий предусмотрено проведение парада войск в День независимости Украины», — говорится в соответствующем документе.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Данную новость обсудили читатели телеграм-канала «Инсайдер UA». Многие задались вопросом, может ли Украина действительно называться независимой страной, и подчеркнули, что ранее Владимир Зеленский отказывался от идеи проводить парад 24 августа.

«И на карантин на лето Киев улетит», — отметил Макс.

«Зеленский, когда стал президентом: зачем эти парады, лучше деньги военным. Зеленский сейчас: парад!!!» — напомним Дмитрий К.

«А чё не на 9 мая?» — задался вопросом Богдан.

Парад украинских националистов в честь генерал-губернатора Ганса Франка Fotowarmotors.ru

«Уже давно не воспринимаю этот день… Когда главы государств пляшут под чужую дудку, о какой независимости можно говорить…» — отметил Алексей.

«Ну не могут у нас без показух», — добавил Андрей М.

«А 9 мая слабо?» — спросила Любовь Б.

«День независимости от МВФ и от приказов послов ЕС», — пишет читатель под псевдонимом рн пш.

«Впереди парада в клетке… Порошенко надо провезти», — написал Chess world777.

«Армия уже поднялась до хорошего уровня. Есть смысл её и показать», — в свою очередь считает Макс.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«День независимости от здравого смысла — отличный повод для парада. Надо проблемы решать, а не хе*нёй заниматься», — отметил Субэдэй Б.

«Опять куча денег в *опу», — добавила Anna B.

«Какой ещё независимости? Меня с самого детства интересовал этот вопрос», — спросил в свою очередь Виталий С.

«От головы и здравого смысла», — ответил Виталию С. Субэдэй Б.

«Ганьба, какой парад, если мы даже Донбасс и Луганск не можем вернуть?» — интересуется Vive la Ukraine.

«Независимость — очень широкое понятие. В каком смысле независимости? Финансовой? Политической? Или какой независимости? Недавно в новости видел, [что] внешний долг Украины в триллионах исчисляется… о финансовой независимости речь очевидно не идёт. Тогда о какой?.. От того, что провозгласили независимость, фактически это слово применить нельзя к Украине. А теперь зависимость от тех стран, которые дали кредиты, газ, военную помощь… В общем и целом смысловой посыл независимости я понимаю. Но на серьезных щах, когда в стране фактически война и на глазах у всего мира Украина у всех только и делает, что просит помощи, военной, финансовой и гуманитарной, как это можно назвать независимым государством? На бумаге?» — спросил Виталий С.

«И вся техника американская и британская… Круууто… Независимая, ага», — написал Руслан о параде.

Украина. Вывод капитала Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нашли на что деньги тратить!» — добавил Sergey.

«Опять будут зиговать…» — отметил красава.

«Я не особо смотрю на соседние страны. Да там такое себе. Но меня больше волнует, что тут. Я здесь живу, и мне не совсем понятно. К примеру, если как ты посоветовал почитать историю, например, в СССР очень много сил бросали на создание нешуточных заводов и производство собственных продуктов любой категории. А я обратил внимание, что у нас спички даже из Индии. Всё приватизировали, в 90-х самые топовые заводы (что построены силами СССР) и теперь просто платят налоги (и то не факт)», — ответил Виталий С. на реплику одного из читателей.

«День независимости власти от народа, СБУ — от государства, преступников — от наказания, народа — от денег и справедливости», — отметила Светлана СБ.

«Все равно все будут смотреть парад на 9 мая в России, потому, что там именно парад, а у нас маскарад…» — подытожила Nat.

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Напомним, на Украине парад в честь празднования дня независимости проводился в 2018 году.