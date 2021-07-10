Украина станет членом НАТО, когда превратится в равного партнера для альянса, заявил вице-премьер по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Украины Алексей Резников. По словам чиновника, в Киеве должны понимать, что военные возможности страны имеют важность для блока.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Не имеет значения — завтра мы зайдем в ЕС, послезавтра мы зайдем в НАТО — мы зайдем ровно тогда, когда будем равными партнерами, и мы будем понимать, что опыт нашей украинской армии вам будет важен», — сказал Резников.

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Заявление вице-премьер-министра обсудили в социальной сети Facebook на странице канала «112 Украина». Многие комментаторы заинтересовались, о каком опыте украинской армии говорит чиновник.

«А какой опыт? Окопная война с артперестрелками в духе Первой мировой войны? Для НАТО — это седая древность», — написал Boris S.

(сс) Дмитро Удовицький. Ministry of Defense of Ukraine ВСУ.

«Так вот почему нам не нужен мир на востоке, нам нужен «опыт», чтоб вступить в НАТО, хотя по сути вся эта байда и так подогревается их советниками и нашими гнидами у власти», — добавил Александр Л.

«Тридцать лет армии не было, а тут раз и за пару лет есть опыт? Опыта набираются годами, а то и десятилетиями!..» — пишет Viktor.

«Опыт можно перенять просто наблюдая со стороны, ферштейн, Резников? Просто наблюдая за тем, как идиоты уничтожают свою страну», — отреагировал Сергей К.

«А опыт какой? В поставке [Украине] некачественных бронежилетов, поломанной техники, отсутствия питания и т. д.?» — не понимает Nata D.

«Для передачи опыта необязательно принимать нас. Достаточно использовать как соседний полигон», — отметил Vitaliy S.

«Ты готовишь нам новые налоги? Или НАТО чем-то нам обязано и будет бесплатно за нас воевать?» — поинтересовался Олег П.

«НАТО «хорошо» себя показало в Афганистане…» — написал Яков.

Oleinik.win Солдаты ВСУ

«Будто страны НАТО не умеют воевать и у них нет боевого опыта (по всему миру)… Да и вооружение у них такое, которое нам и не снилось», — добавила Larisa Ivanovna.

«Ага, особенно опыт попадания в «котлы» очень полезен НАТО! Скажу больше, блок НАТО никогда не был в «котлах» и никогда не «получал» по серьёзному, а теперь с «помощью» Украины есть все шансы…» — отметил Олег Валентинович.

«Одна Украина вот уже 7 лет воюет с незримой российской армией и не боится! Зачем ей при такой отваге нужно это НАТО???» — не понимает Маргарита П.

«Если по вашему, то Украина не одна «воюет с незримой российской армией», а вместе с США, или может вы скажете, что США не поставляет оружие Украине?» — спросил у Маргариты П. Николай Д.

«Подаренные резиновые лодки — это новая ступень в украинской цивилизации, этими лодками можно легко останавливать российские ледоколы, если не промахиваться гарпуном!» — с иронией ответила Николаю Д. Маргарита П.

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