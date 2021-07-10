10 июля 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили заявление украинского политолога Руслана Ботрника о том, что предоставление Украине плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) приведет к активизации боевых действий в Донбассе и к тому, что украинское государство «начнет сыпаться».

Мирослава Романенко, , 11:28 — REGNUM Предоставление Украине плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) приведет к активизации боевых действий в Донбассе и к тому, что украинское государство «начнет сыпаться». Об этом 9 июля в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Руслан Бортник.

Киев. Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если, условно говоря, западные партнеры решат нас «отдать» России, то они предоставят нам ПДЧ. Потому, что вслед за этим у нас разморозятся боевые действия на востоке (в Донбассе — М. Р.), и у нас начнет сыпаться государство. То есть это будет возможность, повод формальный, «красная тряпка» для России, [чтоб] «применять свои вооруженные силы» в целях защиты своих граждан, коих уже 600 тысяч, скоро будет несколько миллионов, проживающих в Донецке и Луганске… Запад будет осуждать, вводить санкции, «выторговывать» у России (Путина) больше каких-то уступок по другим фронтам, но при этом ни одного натовского солдата вы не увидите на территории Украины, защищающего интересы Украины, кроме разного рода добровольцев, правых радикалов, которые и так сюда приезжают, воюя в наших подразделениях», — сказал Бортник.

Украинские военные. Донбасс Ngu.gov.ua

Заявление украинского политолога обсудили на YouTube-канале «НАШ». Многие не согласились с экспертом, подчеркнув, что России не нужна Украина.

«Зачем нам больная страна, да еще в голове с признаками фашизма. Не надо к нам. Идите куда шли», — отреагировала Елена Ш.

«Если Запад решит отдать вас России, то она вас не возьмет», — добавила Ося В.

«Зачем России разоренная Украина, да еще и фашизированная. Самая бедная страна Европы. Она украинцам не нужна. Только Западу пока нужна как анти-Россия», — написала Лариса К.

«Украинство и государственность — несовместимые вещи. Это еще Богдан Хмельницкий понимал. Так что скачите, ребятки, дальше к логическому концу», — отреагировал Александр К.

«Невеста не первой свежести, без приданого, с долгами бывшего мужа собирается найти лоха, который будет оплачивать свадебный банкет, да ещё купит самое дорогое свадебное платье. Ну вы фантазёры», — иносказательно добавил Вячеслав П.

«Вас печеньками покормили, что еще вам надо? А как обычно для украинцев — надо ничего не делать, лежать в теньке, и чтобы галушки сами в рот залетали. За печеньки надо платить», — отметил читатель под псевдонимом Veselyi Rodger.

Встреча





«Только вот России вы зачем? Живите на свои!» — отреагировал Борис К.

«Кто же колонию отдаст, пока все соки не выжмет, а зачем потом колония кому?..» — пишет Виталий П.

«А зачем России развалины восстанавливать, как после войны, и кормить нациков? Закатывайте рукава и сами выкорчевывайте то, что нагородили», — добавила Irina S.

«Никто Украину не примет в НАТО. Это что в бочку меда ложку догтя влить», — пишет Коля Г.

«Украину уже давно сдали. Их цель сейчас — как можно больше развалить Украину, чтобы России потом было дороже ее восстанавливать», — считает Марина К.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украине не дают план действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО из-за России.