В ООН заявили, что Украине абсолютно необходимо провести перепись населения. С таким заявлением 8 июля выступил представитель организации по гуманитарным вопросам на Украине Асенефу Лубрани. Представитель ООН подчеркнула, что на сегодняшний день точная численность населения Украины неизвестна. По последним официальным данным, это ранее было 48 млн, а сейчас население оценивается примерно в 41,6 млн человек.

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Новость обсудили читатели телеграм-канала «Бородатая бабушка». В социальной сети Facebook новость обсудили на странице канала «112 Украина». Многие отметили, что перепись населения нужно проводить. Некоторые считают, что население Украины сократилось примерно до 30 миллионов.

«Да нас 30 млн в самом лучшем случае. По данным потребления хлеба, нас 25 млн, но хлеб не все едят, так что цифра примерная. Минус 25 млн человек за 30 лет. Еще лет 20, и нас не будет», — пишет Алексей.

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«Вот все «патриоты» говорят о геноциде советов над украинцами! А кто ответит за потерянные 15 млн?» — спросил Dima.

«Тю, да напишут сколько надо и кого надо, как делали «перепись» у нас в городе в 2001 году», — написал читатель под псевдонимом Греческий огонь.

«Я так понимаю, речь идёт о переписи ОСТАВШЕГОСЯ населения?» — подчеркнула Елена Л.

«По факту миллионов 30. А налоги платят миллионов 10. Ничего так разница с 52 [миллионов, по данным в 1989 году]», — отметила Наталья.

«А декларации мы зачем с докторами подписываем? Разве это не перепись? Ребенок родился — хоп, и к педиатру свидетельство несём», — добавила Elena, подразумевая декларацию с семейным врачом, которую подписывает гражданин Украины.

«Вот здесь я полностью согласна с ООН. Просто самой интересно», — пишет Елена Х.

«Если провести перепись, то ежегодно вшановываемый (чествовать. — М. Р.) голодомор 1930-х гг. окажется вообще ни о чем. Что тогда вшановувать будем?» — отреагировал Игорь И.

«Если они проведут перепись, то все мантры о «кровавом прошлом» и «правильном» настоящем рухнут. Или уменьшение численности населения на миллионы тоже будет преподнесено как перемога (победа, достижение. — М. Р.)?» — интересуется LA.

«Куча электронных баз, все цифры есть и без переписи, просто нам не озвучивают», — считает Pavel.

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«Паны требуют подсчета рабов», — добавил один из читателей.

«С такими условиями жизни скоро можно будет обойтись перекличкой, на которой будут присутствовать: Верховная рада, кабмин, президент и олигархи», — написала Людмила Владимировна.

«Зачем? Еще чуть-чуть и достаточно будет переклички. Старики вымрут, молодые уедут», — подытожила Людмила Ш.

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