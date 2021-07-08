Киев, , 19:46 — REGNUM В ООН заявили, что Украине абсолютно необходимо провести перепись населения.

С таким заявлением 8 июля выступил представитель организации по гуманитарным вопросам на Украине Асенефу Лубрани, которую цитируют украинские СМИ.

Представитель ООН подчеркнула, что на сегодняшний день точная численность населения Украины неизвестна. По последним официальным данным это было 48 млн, сейчас население оценивается примерно в 41,6 млн человек.

Лубрани призвала Киев учесть каждого гражданина — «это позволит правительству обеспечить предоставление социально-экономических услуг и принимать выверенные решения». По ее словам, это является одним из главных вызовов для Украины.

ИА REGNUM напоминает, что в последние годы власти Украины неоднократно заявляли о необходимости провести перепись населения, но реальных шагов в этом направлении сделано не было. Экспериментальную перепись на основе данных мобильных операторов в стране провели в 2019 году при правительстве Алексея Гончарука, но ее результаты и методика были жестко раскритикованы экспертами. В нынешнем правительстве сообщил о планах провести перепись украинцев в 2023 году, в т.ч. также с помощью цифровых технологий.