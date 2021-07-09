Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил создать список запрещённых сайтов. Об этом написал член совета директоров Интернет-ассоциации Украины Максим Тульев 8 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Только согласные

«Создана рабочая группа по вопросам технической реализации реестра. Я в ней. Попробую как-то остановить это безумие, но шансов откровенно мало», — прокомментировал он.

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Новость обсудили читатели телеграм-канала «Наглый». Были те, кто отметил, что инициатива сама по себе нужная, но на Украине ею будут злоупотреблять. Иные критикуют инициативу и считают, что это неверный путь для Украины.

«Изолируйтесь уже… по полной, выгоните всех жителей страны, спрячьтесь и бойтесь», — отреагировал один из читателей.

В интернете

«Электричество отключить, и всех делов! Живите при лучине! За зелёную энергетику!» — иронизирует merkury-1.

«Колония должна молчать, вот все. И правильное мнение только одно, и оно у власти», — написал один из читателей.

«Вообще, дело нужное, но боюсь, этим будут злоупотреблять по-полной», — отметила Мария А.

«И эти дегенераты ещё с России ржали, что там все запрещают», — добавил Константин П.

«Не по Сеньке шапка! Куда они лезут со своим свиным рылом в калашный ряд?! Идиоты! Любой, самый простой ВПН обойдет их блокировку, а если что-то стоящее поставить, то я вообще молчу!» — добавил Александр.

«Так наш народ с хитрецой — быстро что-то придумает в обход ЗеДебилов (украинской власти, большинство которой — представительство фракции «Слуга народа», у которой партийный цвет — зеленый. — О. П.)», — отреагировала Галина.

«Если пытаются зажимать свободы, значит, готовятся повышать тарифы!» — отметил Wal.

«Да заблокировали бы уже весь домен RU и не мучились с перечислением», — пишет Pavel.

«Вроде гонят на Россию, а сами своими действиями на неё равняются, а вообще, все просто — надо на Украине запретить интернет», — добавил Иван Ч.

Интернет

«Заблокируйе смартфоны всем русскоговорящим!» — отреагировал Alex M.

«Они искренне удивляются, почему пипл больше не хавает их дерьмо. Думают, что это из-за интернета и «Телеграма». Вот закроют эти ненавистные ресурсы, и пипл, как раньше, начнёт радоваться воздуху свободы, самому большому флагу, самому большому варенику и прочей *ерне! Вот закроют, и пипл, как раньше, с аппетитом будет кушать их дешёвую пропаганду!» — отметил Igor.

«Реестр запрещённых сайтов — это прекрасно. Лучший из способов сообщить избирателю «Слуги народа» о том, что «Миротворец» — это сайт официально разрешенный», — подытожил на своем телеграм-канале депутат Рады Максим Бужанский.

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