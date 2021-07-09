Киев, 9 июля 2021, 10:30 — REGNUM Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил создать список запрещённых сайтов. Об этом написал член совета директоров Интернет-ассоциации Украины Максим Тульев 8 июля на своей странице в социальной сети Facebook.
Тульев не исключил, что власти Украины могут такими темпами довести страну до голода и введения продуктовых карточек.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Украины предложило СНБО ввести санкции против 52 белорусских чиновников, включая руководство страны.
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