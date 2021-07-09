В течение ближайших 5−10 лет Украина получит членство в ЕС и НАТО, заявил 8 июля премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По словам главы украинского правительства, ради евроатлантической интеграции Украина последовательно занимается реализацией реформ и уже получила существенные результаты. В то же время, добавил премьер, получение членства в ЕС зависит не только от Украины, но и от 27 других стран союза.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз. Выхлоп

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Заявление главы правительства Украины в социальной сети Facebook обсудили на странице канала «Первый независимый». Многие указали на то, что с реальностью заявление Шмыгаля не имеет ничего общего. Некоторые также усомнились в том, будет ли через пять-десять лет существовать государство Украина.

«Это они ещё 2,5 года нам рассказывать будут. А потом, как тараканы, разбегутся по своим виллам, мемуары писать будут», — написал Владимир Е.

«А будет ли Украина на то время?» — спросил Виктор И.

«Фух, совсем немного осталось ждать, этот день сделать памятным», — с сарказмом добавил Fedor D.

«Впервые об этом сказали в 1991 году, после выхода из состава СССР. И вот уже в течение 30 лет об этом нам напоминают. В Евросоюз нас могут принять только тогда, когда из его состава выйдут основные страны (по примеру Великобритании), если не выйдут, тогда нам не светит быть членом Евросоюза», — отметил Олег С.

spoilt.exile Майдан 2014 года

«К тому времени и Украины уже не будет», — отреагировал Руслан К.

«Так в 2014 году уже обещали!.. Может, ещё не всё промайданили?» — спросил Константин А.

«Из обещалок на майдане [следует, что] мы должны были давно там быть. Но кроме европейских цен, Евросоюз к нам не пришёл и не придет. Кому нужны казнокрады? Кого ни выбери — все воруют: новые лица, старые — все одинаково», — написала Елена.

«В таких условиях Украина столько не выживет!..» — отметила Людмила К.

«Таким темпом её уничтожения, этого времени слишком много… Если взять 1 к 5, так это в среднем 32 года. За это время вы разграбите страну и будете дожидаться вступления в НАТО где-то на своих виллах в тёплых странах», — отреагировал Юра.

«С чего он взял, что Украина планирует? То, что власть мечтает, — это не значит, граждане. Как насчёт референдума?» — поинтересовался Валентин Х.

«Планировать можно что угодно и говорить об этом. Но вам четко дали понять, что в ближайшей перспективе не видать вам ни ЕС, ни НАТО», — добавила Наталья Ч.

«Украина — это граждане, а не кучка оголтелых горе-политиков! Ну так вот: Украина не хочет ни в ЕС, ни в НАТО! Украина хочет союз с Белоруссией и Россией!!!» — написала Света М.

Kmu.gov.ua Денис Шмыгаль и Шарль Мишель

«Какие фантазии. Опять вешают народу лапшу на уши. Им же ответили много раз, что нам НАТО и тем более ЕС не светит. Они только разорили нашу страну. Такие шмыгали не собираются жить в разоренной ими Украине. Все их счета за границей», — отметила Любовь О.

«Значит, Америка ещё 5−10 лет будет грабить Украину. Ну давай, Шмыгаль, со своим клоуном (Владимиром Зеленским. — М. Р.), что ещё будете повышать?» — спросил Владимир Е.

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