Киев, , 18:11 — REGNUM Украина хочет услышать «честный ответ» от НАТО о перспективах вступления в альянс, заявил на конференции 8 июля глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

В частности, дипломат отметил, что государства НАТО просто не хотят провоцировать Россию, то нужно так и сказать, а не обвинять Украину в нехватке реформ.

«Украина уже осуществила много реформ в секторе обороны и безопасности и готова продолжать, в том числе из-за личных интересов безопасности. Мы сделали достаточно, чтобы заслужить следующий шаг в нашей евроатлантической интеграции», — подчеркнул Кулеба.

ИА REGNUM напоминает, что накануне в НАТО заявили, что не могут предоставить Украине конкретный перечень реформ, которые должна внедрить украинская сторона с гарантией последующего вступления в альянс. По словам специального представителя генсека НАТО Джеймса Аппатурая, «это так не работает».