«Что, опять послали?» — Зеленскому ответили о членстве Украины в НАТО
Спецпредставитель генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай назвал неуместными слова президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении перечня реформ, необходимых для вступления в военный блок. Об этом 7 июля он заявил на конференции в Вильнюсе (Литва).
«Это так не работает. Нет четкого перечня критериев, после выполнения которых предоставляется ПДЧ или членство — потому что это политические решения, это не чисто технические критерии», — сказал чиновник.
Читайте также: В НАТО резко ответили на слова Зеленского о вступлении в альянс
Заявление Аппатурая в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «112 Украина». Многие отметили, что таким образом представитель НАТО дипломатично сказал Киеву «нет».
Читайте также: Получленство. В НАТО рассказали, когда альянс «женится» на Украине
«Дипломатично послали. А в НАТО в курсе, что Украина — это военная держава №1?» — смеется Дарья Г.
«Да никто не возьмёт Украину в НАТО, потому что после этого альянс НАТО по закону и протоколу должен будет объявить войну России и «защитить» Украину. Они этого никогда не допустят, никто не будет рисковать из-за какой-то там Украины», — считает Andrey M.
«Что, опять послали?» — поинтересовалась Людмила Д.
«Вроде бы не отказал, но нужную информацию передал. Вот вам», — добавил Yurii I.
«У нас есть безвиз, и мы стройными колоннами с флагами Евросоюза и НАТО направимся в Европу, куда они денутся? Пусть готовятся!» — иронизирует Анатолий.
«Их в окно — они в дверь. Их в дверь — они в окно. Их далеко послали — они опять приперлись. Ну не будет НАТО воевать с Россией. Не будет», — отреагировал Сергей Р.
«Зачем приглашать к столу, если можно держать у ноги?» — задался вопросом Василий С.
«Расскажите кто-нибудь спецпредставителю про украинскую поговорку «дурень думкою багатие» (дурак мыслью богатеет — М. Р.). Пусть поддакивает. С него не убудет, а дурням будет приятно», — шутит Алексей К.
«Хочется послать вас в задницу, но вижу, вы только что оттуда. Это об Украине. Нас так вежливо послали, даже обидеться неудобно», — добавила Татьяна Викторовна.
«Ключевой аргумент — готовность (желание, необходимость, интерес — нужное подчеркнуть) самого НАТО. А Украина и так уже вовсю «пляшет на задних», на имеющихся условиях. Так зачем давать больше?» — не понимает Василий Ч.
«Повторите ему (Зеленскому — М. Р.) ещё тысячу раз. Не доходит до человека. Заело пластинку», — отметила Виктория Р.
«Зачем НАТО Украина, если США платят, и Украина предоставляет свою территорию для проведения военных учений США и их союзников на суше, на море и в воздушном пространстве?..» — задалась вопросом Антонина Д.
«Другими словами, — критерии, реформы — это всё такое. Возьмем вас только тогда, когда очень захотим. Ну или если (не дай Бог) будет прям нужно. А пока делайте что говорят и надейтесь. Такая вот «независимость», — пишет Василий Ч.
«Вот послал так послал!» — отреагировала Ира Б.
«Очень культурно», — ответила Ире Б. Вика К.
«Во как! Так критериев не существует?! А что же тогда Украина «выполняет» все эти годы??? Если не существует, то придумайте, можно любые, эдак лет на сорок! Мы обязательно выполним, даже если их не существует!» — подытожил Олег Валентинович.
Читайте также: «Зеленскому мало Донбасса? Ему нужно, чтобы пылала вся Украина?»