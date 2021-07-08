Вильнюс, , 08:31 — REGNUM Спецпредставитель генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай назвал неуместными слова президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении перечня реформ, необходимых для вступления в военный блок. Об этом он заявил на конференции в Вильнюсе (Литва).

«Это так не работает. Нет четкого перечня критериев, после выполнения которых предоставляется ПДЧ или членство — потому что это политические решения, это не чисто технические критерии», — цитирует его портал «Украина.ру».

Он подчеркнул, что в Североатлантическом альянсе пока не готовы к расширению блока.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что Украине нужен исчерпывающий список реформ, которые позволили бы перейти к следующей стадии интеграции страны в НАТО. Он отметил, что Киев готов ускориться и сделает всё возможное для быстрого проведения реформ.

Отметим, что до этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина должна провести пять реформ, и в этом ей готовы помочь Соединённые Штаты.

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