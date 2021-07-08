Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул страны, которые не поддерживают вступление Украины в Европейский союз и НАТО, заявив, что гибель четырнадцати тысяч человек в Донбассе должна была продемонстрировать им, какие у украинских граждан ценности. Об этом 7 июля украинский лидер заявил на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой, сообщает издание «Страна.ua».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Главнокомандующий

Представители средств массовой информации поинтересовались у Зеленского, как он воспринимает отсутствие четких сроков вступления Украины в ЕС и НАТО.

«Я считаю, что самое главное, чтобы украинский народ за это время (дни, годы) не потерял веру в то, что ЕС видит Украину равноправным членом. Я о некоторых странах Евросоюза. Многие страны действительно нас поддерживают, но есть страны, которые до сих пор сомневаются в членстве Украины в ЕС и НАТО. Мне кажется, что люди в Европе знают украинцев, украинцы отстаивают свою независимость, у нас сильная и мощная армия, я горжусь каждым военнослужащим — как живым, так и погибшим за наш суверенитет. Вроде как 14 тысяч погибших — это недостаточная цена, чтобы показать, какие ценности у украинцев, для некоторых стран», — заявил президент Украины.

Заявление Владимира Зеленского обсудили читатели телеграм-канала «Бородатая Бабушка». Многие раскритиковали Зеленского, отметив, что ему, по большому счету, все равно, сколько людей погибли в Донбассе.

President.gov.ua Президент Литвы Гитанас Науседа и президент Украины Владимир Зеленский

«Открываем статистику ООН, где говорится, что с 14 апреля 2014 года до начала февраля 2021 года от боевых действий на Донбассе погибли от 13 100 до 13 300 человек. Из них 3375 гражданских лиц, около 4150 украинских военных и примерно 5700 «боевиков» (ополченцев — М. Р.). Вопрос: почему смерти «боевиков» (ополченцев — М. Р.) приписывают к стремлению Украины в ЕС и НАТО? Вроде же все ровным счетом наоборот. Про гражданских я вообще молчу. В общем, странная статистика у нашего государства. Меняйте методички, господа», — отметил автор украинского телеграм-канала «Бородатая Бабушка».

«Да ему… [безразлично], сколько реально погибли и погибнет ещё. Война всё спишет», — написал KeS.

«Трупами проложить дорогу к светлому будущему, ей богу… это дело не в политической системе, а в менталитете», — отметил Krutus.

«Петя [Порошенко] в Европу куски автобуса притаскивал, а Вова будет трупы привозить?» — спросил Вадим.

«У нас сильная и мощная армия, согласен и горжусь! Стесняюсь спросить, иностранное вооружение на кой нам?!» — добавил JD.

«Странно, что еще не придумали, как приплести 50 000 погибших в Украине от коронавируса к стремлению в ЕС и НАТО…» — отметил L. Maks.

«А при чем тут вообще смерти к каким-то политическим стремлениям? У нас что, ацтекская империя с жертвоприношениями «на удачу и хороший год?» — поинтересовался читатель под псевдонимом Magic Carpet.

ИА Красная Весна Разрушения в Донецке после обстрела ВСУ

«240 детей погибли на Донбассе, и по отчетам ОБСЕ все они погибли на неподконтрольной [Украине] территории от обстрелов именно ВСУ… И как этот… Зеленский может утверждать, что они тоже погибли за суверенитет Украины?.. Мразь…» — отреагировал читатель под псевдонимом Соната.

«А как же геополитическая биовойна? Зеленский может смело прибавлять к этим 14 000 и всех умерших от коронавируса, ведь, отказавшись от запуска производства российской вакцины в Харькове (а ЕС и США мало что дали взамен, и уж тем более не технологии производства их вакцин), этими смертями мы доказываем свое стремление войти в НАТО и ЕС. Вспоминаю, как одна дама из посольства звездно-полосатых [временная поверенная в делах США Кристина Квин] решила за нас, что мы не будем брать «Спутник V». Должно быть, много людей могли спасти. И колоть людей вакциной внутреннего производства и, снабдив их рабочими местами», — отметил Dept.

«У меня один риторический вопрос, а можно жить своим умом и никуда не переться? Не слушать, какие нам законы принимать? Испанский стыд. Возьмите нас, возьмите нас… Хочется блевать от этого попрошайничества… Австрия, Швеция, Финляндия не в НАТО, Англия из ЕС вышла, нам оно на кой?» — не понимает Дмитрий.

«14 000 это с той же оперы, что и «небесная сотня», где половина умерли от своих же», — отметил Алексей.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдаты ВСУ

«Логика там простая, все годится для представления причин похода в НАТО. А с критично настроенными СМИ Зеленский больше не общается», — написал Дмитрий Н.

«У этой армии (мощнейшей в Европе), небоевых потерь, оказывается, больше, чем боевых. Суицидов, пьяных разборок, неосторожного обращения с оружием и прочее. Официальная статистика. Но все они «герои», конечно», — подытожила Анжелика И.

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Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужен исчерпывающий список реформ, которые позволили бы перейти к следующей стадии интеграции страны в НАТО.