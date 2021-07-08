В Саратовской области резко возросли темпы заражения коронавирусной инфекцией за последние дни. Согласно данным регионального оперштаба, только в первые дни июля инфицированы более 1 тыс. человек, при этом растет число пациентов с признаками острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Глава управления Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова во время заседания координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции заявила о том, что всем больным с ОРВИ следует уходить на самоизоляцию, вне зависимости, подтвердился коронавирус или нет.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИЗОляция, карантин, самоизоляция

«Всем заболевшим респираторными вирусными инфекциями на сегодняшний день — не покидать места жительства. Не ходить с симптомами ОРВИ на работу, не посещать лечебно-профилактические учреждения, а вызывать врача на дом», — подчеркнула руководитель ведомства.

Сотрудники Роспотребнадзора активно раздают предписания руководителям саратовских предприятий для снижения рисков заноса инфекции в коллективы.

Кожанова рекомендовала принять жесткие меры в отношении массовых мероприятий. С ее слов, мероприятие должно быть отменено, если организатор не может определить число его участников.

Не все жители области согласны с высказыванием главы Роспотребнадзора.

«Может суицид сразу…» — написал в сообществе «ВКонтакте» «Саратов онлайн» пользователь Дима М.

Цитата из х∕ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания Изоляция

«Вы это поликлиникам скажите, где с 3−4 участков людей к одному терапевту сгоняют. Отпустили по отпускам остальных, а замены никакой нет», — возмущается Dmitry М.

«ОРВИ не всегда подкрепляется повышением температуры. Вот интересно, есть симптомы ОРВИ и нет температуры, врач из поликлиники придет?» — написала Людмила П.

«Он и с температурой в 37 градусов не придет», — ответила Людмила Р.

«Какой дурак будет с температурой мотаться? При 37 градусах меня из-под пледа не выгнать», — написал Веселый Айтишник.

«Роспотребнадзор дает рекомендации, а тут приказы прослеживаются прямо», — добавила Малу В.

«А оплачивать-то будут эту самую самоизоляцию?» — интересуется Маржан С.

«А фонд социального страхования оплатит все премии, надбавки и выполнение плана, из которых у многих и состоит заработная плата, на 12 тысяч только на ЖКХ и макарошки хватит, ну либо ипотеку без макарошек и без ЖКХ», — добавил Сергей Е.

«В нашей стране возможна только имитация бурной деятельности чиновников. Чего мелочиться-то, давайте не самоизоляцию, а сразу эвтаназию для всех больных. Или лучше самоэвтаназия, чего государству руки марать», — считает Сергей С.

«У нас только ОРВИ и коронавирус остались? ВИЧ и гепатит — побеждены! Их больше нет! Ура!!!» — пишет Влад П.

Проверка рынков Саратова на наличие масок и антисептиков. saratovmer.ru

По мнению пользователя под ником Все Возможно, «400 тыс. человек в год умирает от проблем, связанных с табакокурением, без всяких эпидемий и бомб».

Из общего потока сообщений только несколько пользователей услышали призыв главного санитарного врача области.

Так, Валерия Г. написала, что согласна на самоизоляцию, «но будут ли чиновники оплачивать мои коммунальные платежи, начислять мне зарплату без потери, кормить моих детей?».

«В чем-то я ее поддерживаю. У меня муж четыре дня назад ездил в больницу к хирургу, совершенно здоровый. Оттуда он привёз ОРВИ. Сейчас мы всей семьей очень сильно болеем, трое детей, один из которых грудничок. Правда вкус и запах никогда не пропадали… Как мы болеем и врагу не пожелаешь. Здоровья всем и берегите себя, пожалуйста», — пожелала Маргарита Е.

За последнюю неделю в Саратовской области произошел резкий рост заболеваемости коронавирусом среди работников сфер услуг и обслуживания — плюс 90 случаев, на прошлой неделе их было лишь семь, среди сотрудников офиса прибавилось 63 случая, заявила 6 июля Кожанова. По возрастным категориям самая тревожная тенденция среди жителей от 30 до 50 лет. В этой группе рост за последнюю неделю составил 45 случаев заражения.

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«Отличились» и детские стационарные лагеря. Случаи заражения коронавирусной инфекцией выявлены в четырех из них — «Молодежный» (город Саратов), «Буревестник», «Азимут», ДОЛ имени Ю. А. Гагарина (Энгельсский район). Также выявлены грубые нарушения в лагерях с дневным пребыванием в Дергачевском и Федоровском районах. При сложившейся эпидемиологической ситуации все стационарные лагеря переведены на «закрытый» режим работы, который предполагает не только запрет на посещение родителей, но и постоянное пребывание сотрудников, сдавших по приезде в лагерь ПЦР-тест на коронавирус, в течение смены. Также не могут покидать лагерь и отдыхающие.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал от руководителя следственных органов Саратовской области доклад о результатах мероприятий по установлению всех обстоятельств выявления вспышек коронавирусной инфекции в детском оздоровительном лагере «Буревестник».

Также в Саратовской области был выявлен факт подделки сертификатов о прививке от коронавируса фельдшером одного из медучреждений. Губернатор Валерий Радаев заявил, что «это преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Речь идет о здоровье людей. Никакие манипуляции непозволительны».

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Ежедневно растущая статистика по заболеваемости и смертности от коронавируса в Саратовской области может означать только одно — скептическое отношение населения к действующим ограничениям. Все чаще жители нарушают масочный режим как в общественном транспорте, так и в торговых точках. Необходимая социальная дистанция тоже никого не касается. На вакцинацию — лишь из-под палки. А цифры неумолимо растут…