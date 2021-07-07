Ужасная авиакатастрофа Ан-26 на Камчатке произошла на фоне проекта по развитию межрегиональных перелётов на Дальнем Востоке. Уже принято решение о субсидировании билетов на 20 направлений перелётов. Планируется закупить лёгкие воздушные суда, открыть новые маршруты и аэропорты. Особое внимание — Камчатскому полуострову, богатому на туристические достопримечательности.

Григорий Мясоедов. Земство обедает. 1872

Пока не ясно, что стало причиной трагедии — плохая погода, техническая неисправность или человеческий фактор. Но очевидно другое — планы правительства столкнулись с реальной жизнью, многообразной и полной подводных камней.

Идея развития внутреннего туризма рассыпается на глазах из-за плохой погоды. Ливни, град и смерчи обрушились на курорты Крыма и Краснодарского края в начале туристического сезона. Погибли люди, получены материальные убытки, испорчен отдых для тех, кто купил путёвки. Помимо непогоды — пандемия. И вот уже для заселения в гостиницу туристам требуется QR-код. Драгоценные недели лета тают на глазах, а вместе с ними и амбициозные стратегические планы. И как тут не вспомнить, что Черноморское побережье и Крым для отдыха на море подходят весьма условно. И пляжей мало, и вода прохладная, и сезон короткий. Нет, провести там отпуск можно, но он не сравнится даже с югом Турции или Египтом, и уж точно не конкурирует с лучшими пляжными курортами. Природные условия другие.

Меры поддержки сферы строительства обернулись небывалым ростом цен. Местами (наиболее привлекательными и актуальными на рынке) стоимость жилья выросла в разы. Подорожание перешло на загородную недвижимость, стройматериалы и другую продукцию. Сказали слово и мировые цены, и кадровый дефицит — из-за пандемии многие иностранные рабочие не смогли въехать в Россию. В итоге на волне ажиотажа квартиры у застройщиков разобрали, а новые проекты так и не появились.

Дарья Драй ИА REGNUM Новостройка

Ситуация показала, что застройщики и власти не видят потенциала на внутреннем рынке труда, решая свои задачи иностранным персоналом. В итоге местным рабочим приходится не просто конкурировать с мигрантами из более бедных стран, но и быть в этой конкуренции в невыгодной позиции — без централизованных программ по найму, обучению и поддержке. А одинаковая зарплата для жителя российского города и рабочего из, скажем, Средней Азии означает совершенно разные условия для жизни. Именно за счёт мигрантов собираются реализовывать в России новые «стройки века». По подсчётам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, требуется ещё не менее 5 млн иностранных рабочих.

К сожалению, всеобщий рост цен в правительстве видят точечно, замечая лишь социально значимые категории товаров (сахар, масло, мясо) или позиции, важные для госзаказа, такие как изделия из металлов. И вроде бы принимают эффективные меры, но подорожание уходит в другие группы товаров, где уже не выставить чётких рамок. «Спасибо, что хотя бы зарплаты не подняли», — ходит по интернету шутка, констатирующая скатывание населения в бедность.

Увы, пока мы за государственные деньги только заводим себя в тупик. Финансы, не давая результатов, распределяемые без ответственности за просчёты, обязательно будут разворованы.

Government.ru Совещание правительства

Сама реинкарнация Госплана после многих лет либеральной анархии, безусловно, необходима экономике. Но, может, проблема в том, что при государственном планировании как-то забывается, что в центре всегда должен стоять человек — его интересы, благополучие, благосостояние? Не в далёкой перспективе, после складывания каких-то обстоятельств — а получать прямую выгоду от реализации задуманного властями.

Но человеком, напротив, понукают. Так, выяснилось, что внутренний туризм в России не развит по вине граждан, для пробуждения их сознательности запустили унижающие стимулы, так называемый «туристический кешбэк». Но позвольте, стимулы — самый последний элемент в маркетинге. Когда уже и потребность определена, и товар есть, и цена подходящая. У нас же потребителю нужно оплатить не отдых, не впечатления, а порцию неудобств, которую никто и не потрудился сделать ценностью, достойной обмена на деньги. По грабительским тарифам.

Может, развитие внутреннего туризма нужно начать с осознания, что жителям городов (кроме столиц) негде отдохнуть рядом со своим домом? Нет турбаз, мест для пикника, рыбалки, негде посмотреть на животных, полежать в шезлонге, искупаться, безнаказанно пожарить шашлык или просто разжечь костёр. Просто выехать на природу некуда. Нет съездов с трасс, нет кемпингов, огонь под запретом из-за пожарной опасности в летний период, водоёмы недоступны из-за плохой воды и мусора на дне. У нас до сих пор обычные лежаки считаются каким-то умопомрачительным сервисом, за который даже в Сочи нужно платить дополнительно тысячи рублей. В лесополосах не убирают, нет дорожек, лавочек, фонарей и других удобств. Именно это основа отдыха, а уж потом — гейзеры, Шерегеш и прочие крупные проекты, требующие миллиардных вложений.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пляж в Гурзуфе (Крым)

Для создания транспортной инфраструктуры в Сибири, на Дальнем Востоке Россия готова обеспечить работой миллионы иностранцев, при этом своим гражданам зачастую негде работать. Дескать, соотечественникам не подойдут такие условия. А когда инфраструктура появится, для постоянных проектов внутри этих территорий (для заводов, рудников, шахт, перерабатывающих предприятий) население и работников тоже за рубежом брать? Ведь это же выгодно бизнесу! Это мероприятия в рамках достижения национальных целей развития или ширма для каких-то совсем иных дел?

Человек и его возможности для труда и жизни должны быть важнее, чем сами проекты. Что плохого, если мы не поставим на экспорт ещё какую-то партию природных ресурсов? Но не очень хороший план, когда экономика отдельно, а человек — отдельно. В чём сложность — создать механизм для привлечения кадров из бедных регионов, из стагнировавших и переживающих трудности отраслей экономики, дать новые возможности малому и среднему бизнесу?

Интересно, где, по мнению властей, должен работать гражданин России, если из целого комплекса профессий его выдавливает технический прогресс, а из других сфер — иностранные специалисты?

Насколько беззащитно трудоспособное население России, и как оно об этом даже не подозревает, показала недавняя история. Президент агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктор Линникпредложил сократить квоты для мигрантов в три-четыре раза, чтобы на рынке труда в России была конкуренция за работников.

«Это позволит повысить конкуренцию за рабочие руки и повысит стоимость этих рук», — сказал он.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Гастарбайтер

Ему сразу же ответил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов:

«99% трудовых мигрантов приезжают у нас из стран СНГ, никакие квоты не требуются, поэтому, что он собрался сокращать, вообще непонятно. У нас есть квотирование только для визовиков, визовиков приезжает где-то 1% от всех мигрантов».

Конечно, от непогоды или природных катаклизмов не уберегут даже самые лучшие планы. Однако неверно относиться к ним как к обычной случайности. В случае, если идти за человеком и внимательно относиться к тому, что он ищет и что делает, а не навязывать свыше кабинетные правила, подводные камни и нюансы становятся заметными.