Карта России с Крымом была показана украинским государственным телеканалом «Дом» в одной из передач, сообщает 5 июля «СТРАНА.ua». Правильная карта России появилась 1 июля в выпуске передачи «Русский дневник», посвящённом ценам. Выпуск вышел под названием «Приказать ценам не расти. Что придумало правительство РФ», а в его заставке была показана карта России с Крымом.

Иван Айвазовский. Крымское побережье у Ай-Петри. 1890

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Инцидент обсудили читатели телеграм-каналов «Первый независимый» и «Леся из СТРАНЫ». Многие отметили, что ничего странного нет в этой карте, так как Крым — территория России.

«А почему бы и нет?.. Де-факто он и есть российский, и думаю, что им и останется, как бы это горько ни звучало…» — написал Виктор П.

«Да ладно. Выздоровели наконец-то?» — спросил Andrey P.

«Реально смотрящие на факты люди…» — добавил Александр.

«Правду опубликовали, но не до конца. Намного меньше должна быть [Украина]. Или вообще не быть, если смотреть на тот факт, что произошёл госпереворот и захват власти», — отметил Aleksandr B.

«Ну дошло, наконец», — пишет Николай.

Константин Коровин. На балконе. Вечер в Симферополе. 1915

«Так, а чей он, если воду мы им отключили, электричество — тоже, да и пенсии, и субсидии отняли. Пусть сначала дадут людям понять, что они украинцы, потом будут вещать, обещать и мозги полоскать», — отреагировал Сергей К.

«Слава крымчанам!» — добавил Николай К.

«Осталось совсем немножко времени, и власть сама это признает», — отметил ELK90.

«Голова не знает, потому что это «рука Москвы!» — иронизирует Dmitry5.

«Ну, Путин дает», — смеется Евгений.

«А другим за такое сроки рисуют», — отреагировал Дмитрий Н.

«Когда рогули берутся за дело, то всегда так», — добавил Руслан.

«Проверили лохов, смотрят ли они вообще этот «Дом»? Судя по новостям в недогосударстве, смотрят! Не упускают ни единого пикселя! Значит, финансирование и дальше будет с кармана тех же лохов», — пишет один из читателей.

«Держава победивших идиотов…» — иронизирует Вадим.

Иван Айвазовский. Старая Феодосия. 1839

«Да хоть глобус Украины нарисуем, все равно де-факто Крым на текущий момент — территория, где действует законодательство России, интегрированная во все сферы жизнедеятельности Российской Федерации. На данный момент по истечении семи лет никто даже толком не определил статус Крыма с точки зрения международного права — эта территория подверглась «аннексии» или «оккупации», настолько там все неоднозначно. И тот и другой статус подразумевают насильственное присоединение территории или захват ее в результате боевых действий… И где? И как? Каким образом Украина пыталась «защитить» Крым от «оккупации» или «аннексии»??? Или все же отдали по-тихому, чтобы самим удержаться у власти в результате госпереворота, а потом уже, укрепившись, подняли вой: «Не виноватая я, он сам пришел!» ©???» — написал Юрий Б.

«Решили попиариться, нашли повод. Канал никто не смотрел. Кто увидел этот казус, даже интересно…» — отметила Леся Л.

«Я так понимаю, «предварительно виновный» уборщица или какой-то дед из охраны?» — подытожил Евгений.

Отметим, Киев не признает воссоединение Крыма с Россией и считает полуостров «своей» территорией.

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